REZULTATI ISTRAŽIVANJA POKAZALI: Kupci su spremni platiti i 25 posto više za automobil, ako se ispuni jedan uvjet

Autor: Dnevno.hr

Hoće li u sljedećih desetak godina prevladati električna vozila, ili će najveći učinak na razvoj autoindustrije imati podaci i digitalizacija, samo su neka od pitanja na koja su pokušala odgovoriti vodeći europski stručnjaci s područja autoindustrije, digitalne transformacije, mobilnosti i tržišta rezervnih dijelova koji su se okupili na dvodnevnoj konferenciju u Zagrebu “T1 Meetup: Mobilnost – gdje inovacija susreće tradiciju” u organizaciji Tokić Grupe.

Zaključak svih 30-ak govornika je kako se naizgled tradicionalna automobilska industrija strelovito razvija, ali da je potrebno dodatno poslušati kupce, čiji su prioriteti i interesi danas osjetno drugačiji nego prije 10 ili 20 godina te biti otvoren prema novim tehnologijama koje unapređuju korisničko iskustvo.

Više od trećine kupaca spremno je platiti i do 25 posto veću cijenu za održivo rješenje s manjim utjecajem na okoliš, ističe se u globalnom istraživanju o autoindustriji ponajveće konzultantske kompanije, Simon-Kucher.

Nije samo cijena važna

“Već sada vidimo kako vrijednost vozila i tehnologija vožnje imaju važniju ulogu u odabiru automobila nego sama cijena. Elektrifikacija i digitalizacija značajno će utjecati na tržište, a posebnu ulogu u tome imat će novi izvori monetizacije poput blockchaina i inovativni cjenovni model”“, dodao je Antoine Weill iz Simona-Kuchera.

“Do 2030. očekujemo oko 19 posto elektrificiranih vozila, koji će u odnosu na benzince i dizelaše dugoročno imati manje troškove održavanja i to do 20 posto. No prema dostupnim procjenama, udio istinski električnih vozila do tada bi trebao biti šest posto”, istaknuo je Thomas Koch, regionalni direktor Boscha.

Glavni izvršni direktor europske grupacije trgovaca auto dijelova, Warren Espinoza, istaknuo je važnost zakonske regulative kada je riječ o električnim vozilima te potencijal dijagnostike i popravaka “na daljinu” u budućnosti.

“Kako tehnologija napreduje, sve će manje biti ‘uradi sam’ popravaka, dok će servisni centri i radionice imati sve važniju ulogu, pod uvjetom da su opremljeni odgovarajućom tehnikom i da imaju educirane stručnjake”, pojasnio je Espinoza.