Revolucija na čekanju, samo dva posto kupaca kupilo bi električni automobil

Velika pomama i revolucija koja je trebala nastati u auto industriji prelaskom s fosilnih goriva na struju polagano gubi na zamahu pa je tako i Velika Britanija najavila usporavanje ‘zelene tranzicije’.

Premijer Velike Britanije Rishi Sunak je najavio kako njegova razmatra ublažavanje prijašnjih klimatskih obećanja među kojima je i ono da dosegne neto nulte emisije do 2050. godine.

Tako je Sunak i prije izjavio kako će Velika Britanija usporiti njen prelazak na zelenu energiju rekavši kako su predani sporazumima, ali da će to raditi na bolji i proporcionalniji način, dodavši kako vlade nisu bile iskrene u vezi s troškovima i ustupcima koje donosi tranzicija.





Pad prodaje

Proizvođači vozila iz Velike Britanije smatraju kako je jako teško ostvariti plan zabrane automobila s motorima na unutarnje izgaranje do 2030. godine, a neki smatraju kako je to neizvedivo i do 2035. godine.

Generalni direktor Volkswagena za Ujedinjeno Kraljevstvo, Alex Smith, upozorio kako prodaja električnih automobila stagnira, ukazujući kako je anketa pokazala da bi danas samo dva posto vozača u bliskoj budućnosti kupilo električni auto.

Smith kao najveći problem spominje višu cijenu u odnosu na dizelaše i benzince, a stvar pogoršava i postupno smanjivanje subvencija, kojih u Velikoj Britaniji niti nema, a od 2025. godine vlasnici električnih vozila morat će plaćati i cestarine.

Uz sve električni automobili u prosjeku skuplji 10 tisuća funti od onih s benzinskim ili dizel motorom, osiguranje je poskupjelo 60 posto, a punjenje na punionicama je i do 20 posto skuplje od benzina ili dizela.