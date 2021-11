Renault Megane 1.5 dCi (2006.): motor teško pali i gubi snagu

Autor: Željko Marušić

Renault Megane 1.5 dCi je opremljen dizelašem prve generacije, izveden iz benzinca K-serije, koji je imao problema sa sustavom ubrizgavanja, a uzrok nepravilnosti, u većoj ili manjoj mjeri, je u dotrajavanju…

PITANJE ČITATELJA

Renault Megane 1.5 dCi, 82 KS, 2006., 315.000 km. Do kraja prošle godine sve je bilo u redu, no otada počinju problemi. Najprije sam počeo osjećati vibracije kod nižih okretaja, a potom se to pogoršavalo. Motor je počeo lošije vuči i gušiti se kod dodavanja gasa, a odnedavno teško pali. Je li problem u gorivu ili nečemu drugome?

ODGOVOR DOKTORA

Renault Megane 1.5 dCi je opremljen dizelašem prve generacije, izveden iz benzinca 1.6 K-serije (uz zadržani hod od 80,5 mm provrt je smanjen sa 79,5 na 76 mm), koji je imao problema sa sustavom ubrizgavanja, a problem je, u većoj ili manjoj mjeri, i u dotrajavanju, pa u prvoj fazi treba izmjeriti tlakove kompresije. Ako su niži od 30 bara, treba riješiti propusnost između klipnih karika i cilindara te ventila i sjedišta ventila.

Ako je s kompresijom u redu, uzrok je vjerojatno u visokotlačnoj pumpi common-rail sustava Delphi (bivši Lucas), kuglaste izvedbe, slaboj strani ovog motora, u serijama od 2003. do 2006. Potrebno je skinuti filtar goriva, u plastičnom kućištu uz pumpu te iz njega izliti gorivo u posudu. Ako sadrži metalnu strugotinu (špenu), problem se iz visokotlačne pumpe proširio i na spremnik goriva i brizgaljke.

Sve potječe od trošenje bregastog prstena (zbog neodgovarajuće otvrdnutog – cementiranog sloja), koji preko valjčića aktivira dva klipa za tlačenje goriva. Gorivo sa strugotinom ide do brizgaljki i oštećuje ih, a preko povratnog voda ulazi u spremnik. Pumpu goriva je u pravilu moguće servisirati, a brizgaljke se kod manjeg oštećenja mogu servisirati, a kod većeg ih treba mijenjati.