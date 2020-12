Renault Clio TCe 100 rekorder štednje, troši 3,7 l/100 km!

Renault Clio TCe 100, s 3-cilindarskim turbobenzincem obujma 999 ccm i snage 100 KS, kojeg smo imali na našem testu, prošao je zanimljiv test potrošnje, u organizaciji portala de.motor1.com

Riječ je drugoj po redu motorizaciji, koja performansama za obiteljski automobil B-segmenta puna šaka brade (ubrzanje do stotke za 11,8 sekunde i najveću brzinu od 187 km/h). Deklarirana je potrošnja u gradu 5,6, na otvorenom 3,7 i kombinirano 4,4 l/100 km. Zaključili smo da to realno znači pet do šest. Testni je model opremljen gumama 205/45 R17, koje su dio opreme R.S. Line.

Test, koji je pokazao da realna potrošnja goriva, ako se vozi umjereno, može biti i znatno niža, napravljen je u Italiji od Rima do Forlija (360 km) i natrag. Riječ je o dionici koja je 65 posto brza cesta (Superstrada), s ograničenjem 90 i 110 km/h, 25 posto autocesta (Autostrada), s ograničenjem 130 km/h, pet posto državne ceste, s ograničenjem 90 km/h i pet posto gradska ceste.

Ukupno je prevaljeno 971 km, prosječnom brzinom od 81 km/h. Putno računalo pokazalo je potrošnju goriva od 3,6 l/100 km, a po punjenju na benzinskoj crpki, ‘do čepa’, odnosno prvog klika pištolja za punjenje, na početku i kraju testa, 3,8 l/100 km. Po propozicijama testa aritmetička sredina je 3,7 l/100 km. Sa spremnikom goriva od 42 litre može prijeći 1135 km.

– gradska vožnja u Rimu: 6,5 l/100 km, doseg s punim spremnikom goriva 646 km

– mješovita vožnja gradom i okolicom: 4,9 l/100 km, doseg 857 km

– autocesta (Autostrada): 4,4 l/100 km, doseg 954 km

– štedljiva vožnja): 2,9 l/100 km, doseg 1448 km

S tim je rezultatima Renault Clio TCe 100 najbolji u klasi. Više su trošili: Opel Corsa 1.2 (3,95 l/100 km, Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 100 KS (4,00 l/100 km), Volkswagen Polo 1.0 MPI 75 KS, Suzuki Swift Hybrid (4,10 l/100 km) i Lancia Ypsilon 1.0 70 KS (4,25 l/100 km).

