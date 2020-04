‘Razbila sam prekrasni crveno-crni sportski Mustang jer sam sa 150 km/h uletjela u zavoj’

Autor: Ines Brežnjak / 7dnevno

I autorubrika, koja je kao i sve ostalo pokleknula pred pandemijom koronavirusa, dobiva neku novu dimenziju – onu virtualnu. Jer, ako već u ovo vrijeme nije odgovorno testirati prave automobile te osjetiti cestu i zavoj uživo, tko nam brani da to isto ne učinimo u nekoj drugoj dimenziji?

Playstation smo ostavili za neku drugu priliku, a virtualni testovi odigrali su se u gaming sobi, kod prijatelja kojemu su igrice posao.

“Bit će ti kao da si u stvarnom automobilu. Imat ćeš volan, gas, kočnicu, apsolutno sve”, rekli su mi. Bila sam prilično skeptična. Može li simulacija biti ista kao prava vožnja, kao onaj trenutak kada osjetiš kako gume prianjaju za cestu? Bilo mi je nepojmljivo i neshvatljivo jer je ova simulacija bila baš kao i testiranje nekog automobila – nešto sasvim novo.

Crveni Mustang

Od svih igrica koje su se nudile, odlučili smo da je za probijanje leda najbolje krenuti s Assetto Corsom.

Ako postoji jedna stvar zbog koje su igrice super, onda je to izbor automobila. Nisam zbrajala, ali na tom popisu bilo ih je mali milijun, a svaki izbor može biti i dodatno personaliziran u vidu odabira boja. Ne znam kako vama, ali iz moje perspektive, kada dođe do dizajna, boja uvijek igra veliku ulogu, možda čak i najveću, a baš je taj dio meni osobno bio highlight cijelog eksperimenta.

Sjedila sam pred zaslonom računala, ruke su bile na volanu, noge na kočnici i gasu, a ispred mene se nakon nekoliko klikova stvorio san mojih snova – Ford Mustang, crveni, s nekom bijesno dobrom crnom crtom.

Desna noga gas, lijeva kočnica, desnom rukom mijenjaš brzine u višu, lijevom u nižu i samo pratiš virtualnu kontrolnu ploču, slušaš “predenje” motora (baš kao i u pravom automobilu) i voziš. Zvuči jednostavno, zar ne? E pa, moram vam reći da uopće nije te da je u prvom zavoju automobil odletio u zid, vjetrobransko staklo se rascvalo, a iz mene se prolomio vrisak “Razbila sam Mustang!!!”.

Virtualna vožnja

“Ne možeš ući s tolikom brzinom u zavoj, pa vozila si 150 na sat”, kroz smijeh su mi rekli dok sam ja skamenjeno gledala u računalo na čijem je zaslonu bio razbijeni crveno-crni sportski ljepotan.

“Pa to je igrica”, odvratila sam u nevjerici. No, izgleda da su posljednjih nekoliko godina i igrice ušle u dimenziju koja je sve sličnija stvarnosti. Uletjeti u zavoj sa 150 km/h je samoubojstvo. No, to je taj dio koji odvaja virtualni svijet od stvarnosti – kod igrica ne postoji osjećaj brzine koju osjetiš vozeći se u automobilu. Unatoč tome što volan vibrira, trese se, pa barem u rukama imate osjećaj vožnje, to je samo djelić solidne simulacije.

Nakon prvog pokušaja, koji je bio epski fijasko, uslijedio je drugi. Kako bi mi pomogli da što prije savladam i pohvatam igricu, u drugom sam pokušaju imala pomoć sa strane. “Koči. Daj gas. Prebaci u treću. Daj gas, ajde. Bravo. Koči, koči, zavoj je. Dobro, ajde sad se vrati na stazu. Ne tako, Ines, u krivi smjer si ušla…”

Slušajući ih kako me navigiraju, osjećala sam se potpuno bespomoćno. Nakon nekog vremena, moja virtualna vožnja izgledala je sasvim pristojno, no i dalje se javljao veliki problem – noge su se petljale! Desnom je trebalo stiskati gas, a lijevom kočnicu. Za nekoga tko cijeli život vozi automobile s ručnim mjenjačima ovo je bila konfuzna situacija. Nedostajalo mi je kvačilo i zapravo je bilo neprirodno stiskati kočnicu lijevom nogom. Na trenutke bih se, zaboravivši da sam u virtualnoj vožnji, čak i prepala kada bih nagazila kočnicu.

Postat ću Niki

“Možda je za tebe Formula”, rekli su mi nakon nekog vremena borbe i mučenja, dok sam ja i dalje bila vidno potresena zbog svega što je Mustang prolazio.

“Formula?”, pitala sam ih nezainteresirano, dok sam istovremeno u sebi vrištala “POSTAT ĆU NIKI LAUDA, POSTAT ĆU NIKI LAUDA!!”. Znam, za ženu koja će u rujnu navršiti trideset godina, ovakva je situacija možda malo i neprimjerena. No, svi smo jednom, negdje u dubini duše, željeli nakratko biti Schumacher, Raikkonen, Senna, Prost, a u novije vrijeme Hamilton, dok ja cijeli život sanjam barem na tren biti Niki Lauda. I gle čuda, san je postajao virtualna stvarnost, u vrijeme kada zbog koronavirusa nisam mogla krstariti u nekoj testnoj Mazdi ili Peugeotu.

Odabir Formule bio je možda čak i mudriji potez. Uvalila sam se u stolicu, uzela sam onu nižu kako bi cijela priča bila što vjerodostojnija. Izbor staze bio je u duhu moje opsjednutosti Laudom – Monza, staza na koju se Niki Lauda vratio šest tjedana nakon stravične nesreće koju je doživio, a koja je uzdrmala svijet Formule 1.

Iako je riječ samo o igrici, super je što je osjećaj, iako virtualni, drugačiji kada vozite Formulu. Taj je dio konkretnom slučaju fantastično odrađen, Formuli se u igrici mora pristupiti drugačije nego automobilu – baš kao i u stvarnome svijetu.

Ispostavilo se da je vožnja u Formuli prošla puno bolje nego eksperiment s Mustangom. Začudo, nije bilo zabijanja u zid, tek pokoje izlijetanje sa staze na travu. Za jednog amatera, sasvim pristojno, reklo bi se.

Gradski šminker

Posljednji dio eksperimenta virtualnog testiranja bila je vožnja škotskim brdovitim prostranstvima u predivnom Audiju S1, koji je inače sportska inačica gradskog šminkera, Audija A1.

U tom dijelu vožnje najbolje sam se snašla. Uz smijeh su me zadirkivali da je to zbog toga što su mi seoske brdovite ceste zapravo jako dobro poznate, što možda i drži vodu.

Na kraju sam testirala i kultni Euro Truck Simulator 2. Teret koji sam prevozila bili su automobili. Nažalost, iz ove su priče svi izašli oštećeni, s porazbijanim staklima.

“Nije to za mene”, bio je moj komentar na kraju.

Zabavno i drugačije, u dijelovima sve to skupa možda čak i djeluje realno. No ono što simulacija nikada neće dati jest kompletan osjećaj koji vozač dobije kada sjedne u automobil: osjećaj brzine, ceste, zavoja, mijenjanja brzina, pa i mirisa benzina.

Igrice su zabavne, no nikada neće biti zabavne kao vožnja u automobilu. U kaosu ove karantene, koja nam ne da da se pomaknemo iz svojih domova, tek sada shvaćamo koliko nam fali cesta, okretanje brojeva na kilometar-satu te osjećaj slobode koji vožnja automobilom pruža…