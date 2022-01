RAČUNATE NA ZASTARU KOD PROMETNOG PREKRŠAJA? Pripazite jer sudovi su strogi i paze na sitnice

Autor: Dnevno.hr

Sporo i neučinkovito pravosuđe je rak boljka hrvatskog društva. Tisuće neriješenih predmeta među kojima neki na konačnu presudu čekaju i po 20-30 godina, su problem s kojima se u nešto više od tri desetljeća hrvatske samostalnosti nitko nije uspio razračunati.

Ipak, sporost hrvatskog pravosuđa mnogima odgovara kada je riječ o zastarama.

Pravilo kaže kako zastarni rok kod prekršaja zastarijeva nakon četiri godine, iako za prekršaje za koje je ovlašteni tužitelj obvezan izdati prekršajni nalog prekršajni progon zastarijeva nakon tri godine, piše Revija HAK.

Obavezni prekršajni nalog izdaje se za prekršaj propisan odlukom jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i za prekršaj propisan zakonom za koji je kao kazna propisana samo novčana kazna do 5.000,00 kuna za fizičku osobu, do 10.000,00 kuna za počinitelja prekršaja fizičku osobu obrtnika i osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, do 15.000,00 kuna za pravnu osobu i do 5.000,00 kuna za odgovornu osobu u pravnoj osobi.

Protiv svih sudskih odluka nije dopuštena žalba

Obavezni prekršajni nalog se može izdati i ako je za prekršaj propisana novčana kazna veća od tog iznosa, ali u tom slučaju se za pojedinačni prekršaj ne može se utvrditi novčana kazna veća upravo od tog definiranog iznosa.

Većinu ljudi zanima kada nastupa zastara prekršajnog progona. Važno je reći da ona počinje teći danom kad je prekršaj počinjen.

Kad je riječ o izvršenju prekršajno pravnih sankcija, one se ne mogu izvršiti kad od pravomoćnosti odluke kojom je izrečena, protekne tri godine. To znači da se pravomoćnost odluke računa ne od dana donošenja odluke već od dana pravomoćnosti.

Ukoliko računate na blagodati nastupa zastare imajte na umu da nije protiv svih sudskih odluka dopuštena žalba.