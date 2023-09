Punjenje automobila strujom uz mjesečnu pretplatu kao za mobitel i u Hrvatskoj?

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Električni automobili su tu, bez obzira to što neki mislili o njima, a jedan od izazova svakako je – punjenje istih tih vozila.

U Hrvatskoj je u prvih šest ovogodišnjih mjeseci registrirano 33.799 automobila, pokazuju podaci Promocije plus, a u istom razdoblju lani bilo je 23.535 novoregistriranih vozila. Udio dizelskih motora se i dalje smanjuje, bio je 18,6 posto, benzinskih 53 posto, hibridnih 22,8, LPG 2,8 posto, a iako ih je najmanje – električni imaju udio od 2,7 posto u prvoj polovici ove godine što se tiče novih registracija.

I dok ćete kod kuće automobil puniti identično kao i pametni telefon situacija se mijenja kad ste daleko od kuće, s dosegom baterije koji nije dovoljan da vas GPS navigacija doveze do adrese postavljene kao Home ili kuća. U pravilu, bez pametnog telefona nema niti punjenja električnog vozila na javnim mjestima, iako ćete uz karticu još moći ponegdje puniti vozilo. Postoje i trgovački centri te sve više hotela s uslugom punjenja vozila, u njihovu užem krugu. Međutim, imate li potrebu otići do zagrebačkoga Gradskog poglavarstva, u Istru na more ili u Slavoniju, tamo će vas dočekati punionica koja ne komunicira s vama ako nemate barem karticu ili instaliranu aplikaciju na pametnom telefonu.





Mjesečna pretplata kao ideja

Usput ćete se suočiti s kvarovima na pojedinim punionicama jer ih vlasnici ne servisiraju baš pretjerano agilno, što je postalo puno veći problem od zauzetog mjesta. Jasno, tijekom turističke sezone su gužve na punionicama češće, ali izvan sezone one uglavnom zjape prazne. Tako je i po mnogim gradovima – razlog su visoke cijene punjenja pa svi izbjegavaju puniti vozilo na takvim mjestima.

“Jedno od rješenja koja se nameću i jedino imaju smisla je mjesečna pretplata, kao za mobitel. Tako ćete najbolje profitirati u inozemstvu, ali i u Hrvatskoj. Elli za 14,99 eura mjesečno nudi cijenu kilovata preko istosmjerne DC punionice za 0,50 do 0,73 eura po kWh (0,54 eura za kWh na AC konektoru). Preračunate li cijene punjenja bez pretplate shvatit ćete kako se ova pretplata isplati već nakon preuzetih 60 kWh. Za 4,99 eura mjesečno cijena jednog kWh je 0,79 eura (vrijedi i za brze Ionity punjače), dok se za AC punjenje plaća 0,60 eura (ova se opcija isplati već nakon 40 kWh).”, piše HAK i dodaje:

“Dakle, to je model kojemu bi i domaći i strani ponuđači usluge punjenja trebali stremiti. Ako koristite domaću aplikaciju eSpots ona bi bez problema trebala raditi u Sloveniji, pa čak i u južnijim dijelovima Njemačke, zatim u Austriji i u sjevernom dijelu Italije. Prethodno ćete morati nadoplatiti iznos kroz samu aplikaciju, spajanjem sa svojom kreditnom karticom. Unesete iznos i samo ga autorizirate, što je vrlo jednostavno. Budite oprezni jer se nepotrošeni iznos ne može vratiti u eure. Također, eSpots aplikacija ne dopušta R1 račun, što nudi ELEN kartica pa ako (samo po Hrvatskoj) koristite službeni automobil koji vozi na struju i morate pravdati novac, onda je rješenje HEP-ova mobilna aplikacija koju također koristite sa svojom karticom, a iznos se naplaćuje direktno s kartice.”

Dakle, prilikom punjenja prvo će vam se skinuti iznos od 50 eura, ali to su samo osigurana sredstva te će se na kraju punjenja naplatiti samo iznos koji ste i potrošili pa se nemojte uplašiti kad vas vaša banka obavijesti o iznosu koji je već naplaćen. Plugshare aplikacija radi u cijeloj Europi, ali i u većini zemalja svijeta, pa čak i u Africi. MOL Plugee radi i u Sloveniji, Mađarskoj, Češkoj, Slovačkoj i Rumunjskoj. Spomenimo i mobilnu Plugsurfing koja radi po cijeloj Europi. Sve aplikacije su podržane na Android i Apple iOS uređajima. Dakle, izbor postoji, ali na svoj ćete pametni telefon trebati instalirati najmanje šest ili sedam aplikacija ako krećete na malo dalji put i ne znate koje vas punionice, odnosno brendovi na tom putu očekuju.

I dok neke od aplikacija omogućuju punjenje i na konkurentskim, to ipak nije pravilo te je jedino sigurno zaista instalirati sve aplikacije koje smo spomenuli i onda po dolasku na punjač samo odabrati odgovarajuću aplikaciju. Putujete li često u inozemstvo, uzmite pretplatu i vrlo brzo će vam se kroz nižu cijenu kWh isplatiti. To bi trebalo biti najbolje rješenje koje očekujemo i u Hrvatskoj, čim se udio električnih vozila bitno poveća.