‘PUNJAČI ZA ELEKTRIČNA VOZILA MORAJU BITI NA SVAKIH 60 KM’: Uvode se jasna pravila, evo kakve se promjene uvode

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Električni automobili polako osvajaju tržište, pa i Hrvatsku. Sve ih je više na cesti, sve je više i punionica…

A da se moraju ispoštovati određena pravila igre tu je Odbor za promet i turizam (TRAN) Europskog parlamenta koji je početkom ovog mjeseca usvojio izvještaj o prijedlogu Europske komisije za postavljanje infrastrukture za alternativna goriva.

Naime, time se potiče postavljanje novih stanica za punjenje električnih automobila i alternativna goriva. Ovaj prijedlog Europske komisije, za Uredbu o infrastrukturi za alternativna goriva (AFIR), utvrđuje obvezne nacionalne ciljeve za postavljanje dovoljno infrastrukture za alternativna goriva u EU, kako za cestovna vozila tako i za plovila te zrakoplove.





Izvještaj na glasanju

Prema usvojenom tekstu, električne punionice za automobile trebale bi biti postavljene (barem) na svakih 60 km duž glavnih cesta u EU i to do 2026. Za kamione i autobuse isti bi se zahtjevi primjenjivali do 2026., ali samo na temeljnim TEN-T mrežama.

Uz to, zastupnici Europskog parlamenta predlažu i postavljanje više stanica za punjenje vodikom duž glavnih cesta u Europskoj uniji u usporedbi s prijedlogom Komisije, na svakih 100 km umjesto svakih 150 km kao i njihovu bržu izgradnju (do 2028. za razliku od 2031.).

Izvještaj će biti na glasanju na plenarnoj sjednici EP-a koja će se održati sljedeći tjedan u Strasbourgu.