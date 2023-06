Prva ‘Rimac Nevera’ u Americi! ‘Američki kupci hrle kako bi osigurali svoje mjesto u povijesti’

Došao je i taj dan da se prva ‘Rimac Nevera’ proda u Sjedinjene Američke Države, a ponosni vlasnik ovog hiperautomobila ključeve će dobiti od Rimcovog zastupnika iz New Yorka, Manhattan Motorcars, uz Rimac tim.

Kako navode iz autoportala, u pripremi su drugi brojni primjerci namijenjeni za tržište SAD-a, koji su u proizvodnji ili čekaju proizvodno mjesto u vrijeme ove inauguralne isporuke, Nevera je već ostavila neizbrisiv trag u Sjedinjenim Državama, postavši najtraženije tržište na svijetu za Rimac.

Prvi Rimac Nevera koja je stigla na američko tlo dolazi u boji Gunpowder Grey (siva), u kombinaciji s Gunmetal Infinitus kotačima i sjajnim crnim čeljustima. Unutrašnjost prikazuje puni stil presvlaka od alcantare sa suptilnim zelenim detaljima.

First customer Rimac Nevera lands in the USA… https://t.co/gZtjHsAnRM

— Croatia Week (@CroatiaWeek) June 15, 2023