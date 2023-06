Pronašli način kako ugasiti zapaljeni električni auto: Ovo bi moglo biti dobro rješenje

Osim problema sa preskupom zamjenom dotrajale baterije, kod kupaca nerijetko se postavlja pitanje i oko gašenja eventualnog požara na zapaljenom električnom automobilu. A čini se da je pronađeno rješenje, barem ideja…

Istraživanja pokazuju da su osjetno veći izgledi da do požara dođe na električnom autu nego na onima s motorima s unutarnjim izgaranjem.

No, kada se dogodi požar na električnom automobilu on je mnogo drugačiji i opasniji.

Razlog su njihove lako zapaljive baterije. Kada se oštete ili kad temperatura u njima prijeđe 70, 80 stupnjeva Celzijusa dolazi do reakcije koju više nije moguće kontrolirati. U bateriji se prilikom gorenja razvijaju temperature od oko 1300 stupnjeva, a gašenje je gotovo nemoguće, čak i i uz najnapredniju vatrogasnu opremu i metode.

Upravo zato, njemačka kompanija Ellermann Eurocon predstavila je svoje rješenje za kontolirano gašenje baterija na električnim autima.

Oni su razvili svojevrsni kontejner, odnosno spremnik, nazvan Red Boxx, u koji se uranja automobil zahvaćen požarom kako bi se ohladio i potencijalno eliminirao rizik od ponovnog izbijanja požara.

The EV Cool Tub being tested with the Fire Service today. Can you believe that this is the future we’re in right now, where we need this kind of contraption to put out EV fires?! 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/p7jGnVnj3t

— Lawrence Whittaker (@ListerLawrence) March 18, 2023