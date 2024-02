Prometni stručnjak zna kako se mogla izbjeći smrt u Rijeci: ‘Apsurd hrvatskog cestovnog prometa’

Autor: Dnevno.hr

U petak navečer, primorsko-goranska policija izvijestila je o teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u tunelu Pećine u Rijeci, u kojoj su dvije osobe izgubile život. Nesreća se dogodila oko 21:45 u tunelu Pećine na cesti D-404, na istočnom izlazu iz Rijeke, kada su se sudarila dva vozila – Mini Cooper i Volkswagen Amarok.

Očevid je trajao do kasno u noć, a prema informacijama koje doznaje Novi list iz neformalnih izvora, nesreća se dogodila kada je 20-godišnji vozač Minija, vozio iz smjera Drage prema Brajdici kroz tunel Pećine. Vozeći nepropisnom brzinom, prešao je na suprotnu traku i direktno se sudario s kamionetom, također registriranim u Rijeci, koji je vozio 63-godišnjak iz Kukuljanova.

Nažalost, sudar je bio tako ozbiljan da su, prema informacijama koje su dobili, putnici u Miniju, u dobi od 19 i 51 godine, izgubili život, dok je 24-godišnji putnik iz Minija pretrpio lakše ozljede. Oba vozača koji su preživjeli su hitno prevezena u KBC na Sušaku zbog težine ozljeda.

‘Apsurd hrvatskih prometnica’

Cijelu situaciju za Autoportal komentirao je Željko Marušić, prometni stručnjak. Istaknuo je apsurd diljem hrvatskih prometnica, a pogotovo kada je riječ o tunelima.

“Apsurd našeg cestovnog prometa je da su tuneli opremljeni radarskim kamerama, koje bilježe način vožnje i brzinu vozila, ali te snimke služe samo za regulaciju i nadzor prometa, a ne i za sankcioniranje prometnih prekršaja – prevelika brzina, premali razmak, krivo prestrojavanje, korištenje mobitela, nevezivanje sigurnosnim pojasom…”, počeo je Marušić.

Istaknuo je kako je smrtnost na našim cestama 60 posto veća nego u ostatku EU-a, a potom je situaciju na prometnicama usporedio s benzinskim crpkama.

Ovako bi to riješio

Objasnio je kako se nesreća mogla spriječiti.

“Kako se to konačno ne shvati na primjeru benzinskih crpki, koje već više od 20 godina posluju samoposlužno, a ipak svi disciplinirano plaćaju utočeno gorivo. Razlog? Sve je pokriveno kamerama! Ne trebaju nikakvi dodatni savjeti, edukacija, peticije, sigurnosne kampanje… Nikome ne pada na pamet otići, ne plativši. A zamislite kako bi bilo da se ukinu kamere, a oslonimo se samo na obavijesti, edukacije i savjete da se gorivo treba platiti”, veli Marušić.









Potom je istaknuo s koja bi dva pravila pokušao smanjiti broj ovakvih nesreća. Kaže, na ovo smo upozoravali već stotinu puta:

“1. Povećati izvjesnost kažnjavanja, prvenstveno tunela, raskrižja i svih opasnih mjesta na cestama i autocestama radarskim kamerama koje bilježe najteže prometne prekršaje: prekoračenje brzine, prolaske kroz crveno svjetlo, nepropisno pretjecanje, korištenje mobitela, nevezivanje…

2. Uvesti odredbu ‘Mladi vozač’ za osobe do navršene 24. godine, za koje bi vrijedilo ograničenje snage vozila od 70 kW (95 KS) do 21. godine i 85 kW (116 KS) do 24. godine, samo za privatne vožnje u privatnim vozilima (ne i za gospodarski promet) i “privremene vozačke dozvole”, uz definiranje uvjeta (sigurnog ponašanja u prometu) za dobivanje trajne vozačke dozvole. Ove bi mjere istodobno olakšale rad i rasteretile policiju, koja bi djelovanje mogla i trebala usmjeriti na kritične uvjete (lokacije, uvjete na cesti i vrijeme)”, zaključio je.