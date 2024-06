Profesor s prometa otkrio najveći rizik robotaksija: ‘Jako me strah te budućnosti’

Autor: F.F

Mate Rimac nedavno je predstavio novu hibridnu sportsku jurilicu Bugatti Tourbillon u svom kampusu u Kerestincu. No, istovremeno je izazvao veliko zanimanje predstavljanjem dugo očekivanog projekta – robotaksija. Nazvao ih je Verne, po poznatom piscu znanstveno-fantastičnih romana Julesu Verneu.

Iako se prvotno planiralo da će robotaksiji već prošle godine krenuti voziti zagrebačkim ulicama, taj je plan odgođen za 2025. godinu. Rimac je za ovaj projekt dobio financiranje od oko 180 milijuna eura od Europske komisije prema Nacionalnom planu oporavka i otpornosti.

Gradonačelnik Grada Zagreba, Tomislav Tomašević, izrazio je oduševljenje te je rekao kako jedva čeka da robotaksiji “zavladaju” ulicama glavnog grada, ali i drugih europskih. No, postoje i oni koji nisu oduševljeni novim velikim projektom Mate Rimca.

Što je najveći rizik?

Sudski vještak za cestovni promet, Goran Husinec, gostovao je u Dnevniku N1 televizije, gdje se osvrnuo na robotaksije koje je Rimac danas predstavio.

“Divim se gospodinu Rimcu, on je vizionar budućnosti, ali jako me strah tih vozila bez vozača. Jako me strah te budućnosti, ali mi je ne smijemo kočiti, pa neka nam onda Bog pomogne i nama i Rimcu”, počeo je Husinec pa otkrio što ga najviše brine.

“Najveći rizik će biti za vrijeme vremenskih nepogoda; kiša, led, snijeg, gromovi… Zamislite da se senzori zamrznu na niskoj temperaturi. Samo jedan senzor se zamrzne i može doći do ogromnih problema”, pojasnio je Husinec.

Tko će biti krivac u slučaju nesreće?

S obzirom na to da ovi automobili nemaju vozača, mnogi se pitaju: Tko bi bio krivac u slučaju prometne nesreće?

“Takve stvari još nisu definirane zakonom, ali vjerojatno operater koji na neki način upravlja tim robotaksijem”, rekao je Husinec.