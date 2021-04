Produljenje intervala izmjene zupčastog remena može izazvati skupu havariju motora!

Škoda Octavia 1.9 TDI ima propisan interval izmjene zupčastog remena od 120.000 km i s tim se nije za igrati, jer preko bregastog vratila pokreće bregasto vratilo i pumpne elemente, pa je dosta opterećen…

PITANJE ČITATELJA

Škoda Octavia 1.9 TDI, 2004., 380.000 km. Zanima me koliko može izdržati zupčasti remen? Izmijenjen je na 180.000 km. Budući da izgleda kao nov, zanima me mogu li voziti do 400.000?

Nisam pri novcu da bih ga izmijenio, a čuo sam da je napravljen s faktorom sigurnosti 3, dakle, da može izdržati i znatno više od propisanog.

Škoda Octavia 1.9 TDI ima kvalitetan i izdržljiv motor i razumijem vaše financijske probleme, ali sa zupčastim remenom nije se za igrati, jer preko bregastog vratila pokreće bregasto vratilo i pumpne elemente, pa je dosta opterećen. Predviđena je preventivna izmjena, premda zupčasti remen može trajati i znatno više.

Problem je i u napinjaču, koji također ima isti vijek i njegovim popuštanjem nastaju iste posljedice kao kad zupčasti remen pukne, jer nakon preskakanja dolazi do sudaranja klipova i ventila i havarije motora (na slici). Ako želite voziti dalje s istim remenom, to je kocka – možete dobiti, ali i izgubiti. Kako biste rizik umanjili, detaljno pregledajte zupčasti remen.

Za to je potrebno skinuti poklopac zupčastog remena i potom ubaciti mjenjač u peti stupanj i povremeno gurati auto, kako bi se zupčasti remen pregledao u cijeloj dužini. Ako uočite pukotine, izmijenite ga odmah, bez obzira na troškove, s napinjačem i vodilicama.









Važno je pri izmjeni zupčastog remena, s napinjačem i vodilicama, izmijeniti i pumpu rashladne tekućine, jer zupčasti remen može preskočiti, odnosno puknuti i zbog propuštanja ili blokiranja pumpe rashladne tekućine. Dakle, treba provjeriti propušta li rashladna pumpa. No, ni to nije garancija da neće otkazati, pogotovo što niste sigurni je li uopće izmijenjena do sada.

Zbog toga vam savjetujmo da ipak smognete mogućnosti te izmijenite zupčasti remen s cijelim servisnim setom – zupčasti remen, napinjač, prateći valjci i pumpa rashladne tekućine. Birajte kvalitetan set, koji ima BR certifikat…