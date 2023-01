PREDSTAVLJEN PRVI AUTOMOBIL S DOMETOM VEĆIM OD 1000 KILOMETARA: Izašao je u limitiranom izdanju, a cijena je ‘sitnica’

Glavni problem električnih auta po mnogima je kratki domet koji mogu prijeći bez punjena, ali čini se da u Kini polagano rade na rješavanju tog problema.

Zeekr je nova marka koja proizvodi isključivo električne automobile. Pripada kineskom divu Geelyju, ujedno i vlasniku Volva, a u Europu dolazi ove godine s modelom 001.

Nedavno su predstavili svoj novi SUV model na kojeg su vrlo ponosni. Naime, njihov automobil deklarira čak 1032 kilometra autonomije. Temelji se na na posljednjoj generaciji litijske baterije vrlo velikog kapaciteta (140 kWh).

Bateriju proizvodi najbolja firma za izradu baterija u električnim automobilima kineski CATL koji radi s auto divovima poput BMW-a, Volkswagena, Tesle i drugih.

New colors, enhanced in-cabin experience, 1,000 kilometers of driving range… check what the all-new 2023 ZEEKR 001 can offer. pic.twitter.com/7rUIyYG1IO

— ZEEKR (@OfficialZeekr) January 1, 2023