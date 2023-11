Poznati nogometaš iznenada objavio da prodaje auto: Jednom riječju sve dodatno zaintrigirao

Nikola Krstović, nogometaš crnogorske reprezentacije, iznenadio je nogometni svijet neobičnim potezom. Naime, odlučio je prodati svoj automobil putem Instagrama. On je objavio oglas za prodaju Volkswagen Golfa 8 GTD.

Igrač talijanskog Leccaa u opisu je istaknuo da je automobil iz 2022. godine i da je prešao 18 tisuća kilometara, ali je naglasio da ga prodaje ‘hitno’ po cijeni od 41 tisuću eura. Njegova objava brzo se proširila društvenim mrežama, što je potaknulo mnoge da se zapitaju zašto mu ti novci toliko hitno treba jer ipak igra Serie A.

Lecce striker Krstović is selling his old Volkswagen Golf on Instagram 😂💰

This is the most Serie A thing ever. pic.twitter.com/3yzNrMf7Yn

— Italian Football TV (@IFTVofficial) November 19, 2023