POZNATA NJEMAČKA MARKA MIJENJA LOGO: Pogledajte što su osmislili u Ingolstadtu

Mijenjanje loga postaje prava moda u auto industriji pa je tako i velika Njemačka marka iz Ingolstadta odlučila promijeniti izgled legendarnih četiri prstena.

Naravno Audi se ne odriče četiri prstena, ali su od sada su oni integrirani u crnu pozadinu piše Revija HAK.

Ideja promjene loga datira još iz 2016. godine, ali su tek 2020. godine odlučili se ozbiljnije pozabaviti s novim identitetom.

Jednak izgled

Tako je Audi zaključio kako u novom korporativnom identitetu četiri prstena na svakom vozilu moraju izgledati isto.

Audi's new logo is a ringer for the old one https://t.co/GS8TsqBNaD pic.twitter.com/miEbbMv0P2

— Autoblog (@therealautoblog) November 14, 2022