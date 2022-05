POVRATAK LEGENDE: Obnavlja se proizvodnja kultnog automobila, ići će i korak dalje

Renaultova tvornica u Moskvi bit će prenesena u gradsko vlasništvo te će u njoj biti obnovljena proizvodnja automobila Moskvič, a u planu je i proizvodnja električnih automobila, napisao je na svom blogu gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin, a prenose Ria Novosti.

“Strani vlasnik odlučio je zatvoriti moskovsku tvornicu Renault. To je njegovo pravo, ali ne možemo dopustiti da tisuće radnika ostanu bez posla. Stoga sam odlučio tvornicu prenijeti na grad i nastaviti s radom. U njoj ćemo proizvoditi automobile pod povijesnom markom Moskvič”, napisao je Sobjanin.

Najavio je da će gradske vlasti nastojati zadržati većinu osoblja Renaultove tvornice i povezanih poduzeća. Prema njegovim riječima, u prvoj fazi bit će organizirana proizvodnja klasičnih osobnih automobila, a u budućnosti električnih.

Renault Russia plant will be taken over by the local government of Moscow, and will manufacture Moskvitch cars again, says Moscow mayor Sobyanin pic.twitter.com/dMYV0mjSH1

