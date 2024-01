Policija joj pronašla ukradeni auto nakon 26 godina i sad joj prijete kaznom

Jedna neobična priča dolazi nam iz Španjolske. Naime, gotovo tri desetljeća nakon što je policiji prijavila krađu, doznala je lokaciju svog automobila, a sad joj prijeti i kazna…

Priča ide ovako. Emi Carrasco iz Španjolske prije 26 godina je ukraden automobil. Njezin Opel Kadett je nestao 5. kolovoza 1997. godine kada je Emi policiji prijavila krađu.

Ali kako su godine prolazile, a nikakvih novosti nije bilo, Emi je potpuno zaboravila na svoj Opel. Sve do neki dan, kada ju je nazvala katalonska policija i rekla da su pronašli njezin automobil na dnu isušene močvare u Riudecanyesu.

