Pogledajte u čemu se Milanović vozio na početku karijere: Danas ovaj auto vrijedi par tisuća eura

Autor: Z.S.

Zoran Milanović je od 2007. godine u vrhu hrvatske politike. Te je godine izabran je za predsjednika Socijaldemokratske partije, gdje je naslijedio Ivicu Račana. Kako piše u njegovu životopisu, iste godine djelovao je i kao predsjednik Nacionalnog odbora za praćenje pregovora između Republike Hrvatske i Europske unije.

Početkom 2008. godine postao je zastupnik u Hrvatskom saboru, a do 2011. godine bio je i predsjednik Kluba zastupnika SDP-a u Hrvatskom saboru te član Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Predvodeći Kukuriku koaliciju, odnio je pobjedu na parlamentarnim izborima 2011. godine i postao predsjednik desete Vlade Republike Hrvatske.





Tijekom njegovog mandata Hrvatska je 2013. postala članicom Europske unije. Nakon parlamentarnih izbora 2015. godine otišao je s mjesta premijera, a nakon parlamentarnih izbora 2016. godine otišao je i s mjesta predsjednika SDP-a te se posvetio privatnom konzultantskom poslu.

Povratak u politiku

Nakon povratka u politiku 2019. godine kandidirao se i pobijedio na predsjedničkim izborima te 2020. godine postaje peti predsjednik Republike Hrvatske. Krajem te godine pak, nakon napada na Markovom trgu u kojem je ranjen policajac, donesena je odluka o povećanju sigurnosti premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića pa se poni od tada voze u blindiranim službenim automobilima.

Naime, za potrebe prijevoza štićenih osoba država sredinom 2018. godine kupila dva skupocjena Mercedesa S klase, vrijedne 12 milijuna kuna. Kako su svojevremeno pisala 24sata, ove limuzine su otporne na metke, imaju nosače za strojnice, senzore za suzavac, sustav za hitni izlaz, hidraulički pogon sigurnosnog stakla i motor snage najmanje 460 konjskih snaga, a zbog silne opreme Mercedes teži oko tri tone.

Vozio Passata

Za razliku od danas, zanimljivo je vidjeti u čemu se Milanović ranije vozio. Točnije, nakon prvih parlamentarnih izbora na kojima je sudjelovao kao šef SDP-pa. u studenom 2007. snimljen je kako kod tadašnjeg predsjednika Stjepana Mesića ide na razgovori u Passatu, koji je tada vrijedio oko 20 000 eura, a čija je cijena danas na oglasnicima od oko 400 do 7500 eura, ovisno o stanju. Volkswagen Passat B6 proizvodio se od 2005. do 2010. godine. Najpopularnije verzije bile su one s benzinskim 1.6 MPI motorom, te dizelaši 1.9 TDI i 2.0 TDI.









Podsjetimo i na to da je početku mandata u Vladi RH Milanović u imovinskoj kartici imao upisan Passat proizveden 2005. godine, tržišne vrijednosti 20.000 eura, kupljen na kredit.