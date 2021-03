Peugeot 604, Francuz u carstvu Mercedes-Benza, predstavljen 13. ožujka 1975.

Autor: Dino Milić-Jakovlić i Željko Marušić

Peugeot 604, statusna limuzina izvedena iz dotad najvećeg, vrlo uspješnog modela Peugeot 504, ‘Europskog automobila 1969. godine’, uvela je prvi europski turbodizelski i prvi poslijeratni francuski 6-cilindarski motor…

Oznaka 6… ima podrijetlo od modela Peugeot 601 iz 1934. Na tržištu je izdržao više od desetljeća, što je potvrda uspjeha te ih je od 1975. do 1985. prodano 153.252. Proizvodio se u Francuskoj, a manja je količina montirana u Južnoj Koreji.

Uglastu, elegantnu limuzinu visoke srednje klase, dugačku 472, široku 177 i visoku 143,5 cm, najveći tadašnji francuski auto, dizajnirao je Pininfarina, u trendu 70-ih. Raskošan komfor straga potvrđivao je međuosni razmak od 280 cm, a prtljažnik je mjerio 498 litara.

Peugeot se time vratio u luksuzni segment, u kojem je bio uspješan 1930-ih te je odmah predviđen i kao francuski predsjednički auto.









Zanimljiv je i kao prvi francuski poslijeratni 6-cilindraš. Pokretao se uzdužno postavljenim atmosferskim benzincem 2.7 PRV V6 obujma 2664 ccm i snage 136 KS, kojeg su zajedno razvili i proizvodili Peugeot, Renault i Volvo, a pokretao je stražnje kotače.

Omogućavao je ubrzanje do stotke za 10,6 s i najveću brzinu od 182 km/h, što su tada bili respektabilne performanse. Deklarirana potrošnja od 12,1 litar (u praksi 10 do 15), za to doba, veličinu, masu (1,4 tone) i vozna svojstva bila je povoljna.

Francuzi su imali velike ambicije, uvelike utemeljene na uspjehu modela 504, pa su Peugeot 604 marketinški ‘gurali’ kao premium limuzinu ‘konstrukcijske izvedbe Mercedes-Benza 280 E, upravljivosti i dinamičnosti modela BMW Serije 5 te je elegantan kao Jaguar XJ6’. Malo pretenciozno…









Naravno, nije to imalo realno utemeljenje i kupci to nisu tako prepoznali, ali Peugeot 604 je bio razmjeran uspjeh. Tržište je uskoro zatražilo više snage pa je 1977. stigla verzija Peugeot 604 TI, s prvom generacijom elektroničkog ubrizgavanja Bosch K-Jetronic i 5-stupanjskim mjenjačem.

Snaga je povećana na 144 KS, što je poboljšalo performanse (10,3 s, 185 km/h), a potrošnju smanjilo na 12 litara. Najsnažniji model, predstavljen 1983., bio je Peugeot 604 GTi obujma povećanog na 2849 cm i snage 155 KS, što mu je ubrzanje skratilo na 9,3 s, a brzinu povećalo na 191 km/h, uz potrošnju 11,7 litara.

Peugeot 604 je zanimljiv i kao prvi turbodizelaš na europskom tržištu. Prvi na svijetu bio je Mercedes-Benz 300 SD, koji se od 1977. prodavao samo na sjevernoameričkom tržištu. Peugeot 604 D turbo, uveden 1979., pokretao se 4-cilindrašem obujma 2304 ccm i snage 80 KS pri 4150/min, iz serije ‘Indénor Diesel’.









Kako bi se, zbog velike visine, mogao uzdužno ugurati pod nisku haubu, ukošen je 20 stupnjeva u desno. Omogućavao je brzinu od 157 km/h, a prosječno je trošio devet litara. Pokazao se vrlo pouzdanim, s jednom velikom manom – teškim paljenjem na niskim temperaturama.

Većina dizelaša toga doba imala je sličan problem, a Peugeot 604 D turbo bio je najgori po tome. Zbog zahtjeva tržišta 1983. stigla je verzija 2.5 s 90 KS, koja je omogućavala brzinu od 165 km/h. Krajem 1970-ih, samo na francusko tržište, stigla je 4-cilindarska verzija.

Francuske karoserijske tvrtke Heuliez i Chapron proizvele su niz zanimljivih produženih verzija, zatvorenih i poluotvorenih. Najzanimljivija je bila Peugeot 604 HLZ, međuosnog razmaka rastegnutog 62 cm, koju je Heuliez proizveo za francuskog predsjednika i u kojoj je Valéry Giscard d’Estaing vozio brojne svjetske državnike.

Foto: Peugeot