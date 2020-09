Peugeot 5008 (2021.) za četvrti rođendan pet posto štedljiviji, obogaćen opremom i gadgetima

Redizajnirani Peugeot 5008 druge generacije nudi se s turbobenzincima 1.2/130 KS i 1.6/180 KS te turbodizelašima 1.5/130 KS i 2.0/180 KS. Rastegnuta verzija (+19 cm) modela 3008 nudi se s pet i sedam sjedala i još jače udara na Renault Grand Scenic…

Početkom 2017. stigao je Peugeot 5008, rastegnuta verzija Peugeota 3008, koji je osvojio titulu Europskog auta 2017. godine. Oba su modela drugom generacijom pobjegla iz MPV segmenta, koji više nije ‘in’ u područje crossovera, u kojemu svi vide budućnost, s istim motivima i strategijom s kojom su lani i preklani to napravili Renaulti Scenic i Espace.

Da vas netko pita kojem je modelu uvjerljivost kompromitirao nezgrapan dizajn, ne biste pogriješili pokazavši prvog 3008, a dijelom i 5008, dakle prethodnike modela o kojima je riječ. Svi vlasnici koje znamo (vrlo) su zadovoljni, ali… Crossoveri, kao ‘automobilskija’ evolucija SUV-a, postaju hit i ‘kanibaliziraju’ monovolumene, koji su od kraja 1990-ih do 2005. bili tražena roba.

U toj strategiji novi 5008 ne mijenja samo prethodnika i uvodi bolji stil. Toliko je ljepši od prethodnika da teško može stati u istu rečenicu s njim. U usporedbi s 3008 dužina mu je povećava s 453 ba 464 cm, a da bi se ostvario prostor za treći red sjedala (glavna razlika prema 3008) međuosni je razmak rastegnut s 273 na 284 cm. Za komfor je najvažnija značajka što je u drugom, odnosno srednjem redu sjedala prostor za koljena povećan za čak šest centimetara.

Povećanjem gabarita, 5008 je zakoračio u D-segment, dakle to je ozbiljan crossover srednje klase. Funkcionalnost i komfor osigurani su u sva tri reda sjedala uz prtljažnik od čak 1060 litara kad je pet je pet sjedala u funkciji, a sa svih sedan ostaje još uvijek respektabilnih 640. A ako se obore sva sjedala osim prednjih, obujam raste na kombijevskih 1940 litara. Izvrsna koncepcija (prednji je pogon OK, 4×4 ‘out’) te izvedba, potvrđena i dokazana u modelu 3008, svira ‘za tercu’ višim notama.

Izvedba unutrašnjosti djeluje bogato i stilski atraktivno (neki prigovaraju na nepreglednosti i kompliciranosti, ali to se brzo rješava praksom,, sa svim gadgetima i ostalim elementima opreme te istodobno dizajnerski zanimljivo. Premda se ‘fura’ na crossover, ima samo prednji pogon i provjerenu PSA-ovu mehaniku. Prednji je pogon zbilja dovoljan, jer na skliskoj podlozi pomaže sustav sprječavanja pogonskog proklizavanja Advanced Grip Control, s pet programa rada.

Model druge generacije upregnut je poznatom PSA-ovom motorizacijom, 3-cilindarskim turbobenzincem 1.2 PureTech sa 130 KS, a zahtjevnijima namijenjen je 1.6 PureTech sa 180. U dizelskoj ponudi su 1.5 BlueHDi sa 130 KS i 2.0 BlueHDi sa 180 KS. Samo osnovne verzije opremaju se ručnim 6-stupanjskim mjenjačem, a u doplati je 8-stupanjski automatski Aisin. Snažnije su motorizacije samo s automatikom.

Sitno, ali bitno redizajnirani Peugeot 5008 prepoznaje se po full LED svjetlima. Night Vision, Adaptive Cruise Control sa Stop and Go funkcijom (EAT8 automatic gearbox), automatski se restartira ako automobil stoji kraće od 3 sekunde. Unaprijeđen je sustav Lane position assist koji vozaču omogućava i izbor položaja na traci, najnoviji sustav adaptivnog kočenja operativan do 140 km/h.

Sustav adaptivnog tempomata, nudi se u opciji Visiopark 1 sa 180° stražnjom kamerom i Visiopark 2 sa 360° prednjom i stražnjom kamerom. Unaprijeđen je sustav Park Assist, za paralelno i okomito parkiranje, te sustav za upozorenje umora vozača, sustav automatskog obaranja svjetala, Driver Warning Alert, to detect driver alertness over long driving times and at speeds above 65 km/h by analysing steering wheel micro-movements,

Automatic switching to and from high beam, kontrole prianjanja Advanced Grip Control, u četiri stupnja (Normal, Snow, Mud, Sand) with specific tires, potporu za penjanje uz uspon Hill Assist Descent Control (HADC), elektronički podesiv panoramski krov…