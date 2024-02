Ovo su greške koje mnogi rade kada toče gorivo: Nikada ne bi trebali puniti do vrha

Autor: F.F

Kad je riječ o automobilima s motorima na benzinsko gorivo, važno je obratiti pažnju na nekoliko ključnih stvari. Prvo, treba koristiti visokokvalitetno gorivo koje odgovara specifikacijama proizvođača automobila kako bi se osigurala optimalna performansa i dugovječnost motora. Redovito održavanje motora, uključujući zamjenu filtera goriva i svjećica, također je ključno za njegovo optimalno funkcioniranje i sprječavanje problema s gorivom. Greg Wilson, stručnjak za automobile, ističe tri uobičajene greške koje vozači često čine prilikom točenja goriva na benzinskim pumpama.

Prva greška je punjenje rezervoara do maksimuma. Iako može biti primamljivo imati pun rezervoar radi manje posjete pumpi, to zapravo može dovesti do nepotrebnog trošenja više novca na gorivo. Prekomjerno punjenje rezervoara može uzrokovati curenje goriva i gubitak novca, te stvaranje potencijalne opasnosti od požara.

Druga greška je točenje goriva tijekom vrhunaca potražnje. Cijene goriva na benzinskim stanicama mogu varirati tijekom dana, a najskuplje je obično točiti gorivo u podne i oko 17 sati, piše City Magazine.

Električni imaju svoje probleme

Treća greška je vožnja s malom količinom goriva u rezervoaru. Iako nije zabranjeno voziti s malo goriva, vožnja na rezervi može biti opasna ako dovede do neoprezne ili rizične vožnje.

Nedavno smo pisali o problemima električnih automobila, koji par imaju neke druge “borbe” za razliku od onih koji idu na gorivo. Električni automobili zadnjih godina bilježe veliki rast prodaje, ali svemu lijepom dođe kraj pa i tako zaluđenosti s elektro automobilima, barem tako tvrdi Južnokorejski proizvođač baterija LG Energy Solution.









Potražnja za električnim vozilima i cijene baterija trebali bi se smanjiti, ali samo privremeno budući da proizvođači vozila agresivno spuštaju cijene i najavljuju cjenovno povoljnije modele, procjenjuju u južnokorejskoj kompaniji. Ukazuju i na kontinuirani pad cijena metala koji bi trebao smanjiti troškove baterija, što će pak iznova potaknuti proizvođače vozila da napune zalihe.

Prošli tjedan već je Tesla upozorila kako u ovoj godini očekuje naglo usporavanje prodaje, a u četvrtak je i Hyundai Motor najavio pogoršanje ozračja na tržištu električnih vozila.