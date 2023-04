OVO SE MNOGIMA NEĆE SVIDJETI! Nijemci objavili kada prestaju proizvoditi Golf s dizel i benzinskim motorom

Potpuna elektrifikacija i odlazak u povijest automobila s motorima s unutarnjim sagorijevanjem puno je bliže nego što su mnogi zamišljali, a to su potvrdile i zadnje vijesti iz Volkswagena.

Naime, trenutna osma generacija Golfa, jednog od najprodavanijih automobila iz tog koncerna u povijesti, biti će zadnja s poznatim dizelskim i benzinskim agregatima.

Kako donosi HAK, šef VW-a Thomas Schaefer najavio je kako će osma generacija Golfa biti posljednja s dizelašima i benzincima, nakon redizajniranja sljedeće godine.

The Volkswagen Golf 8 facelift due in 2024 will not be followed by a gasoline/diesel Golf 9. https://t.co/itkoSje3Bf

— Motor1 (@Motor1com) April 3, 2023