Ovo je 10 bitnih činjenica o podmazivanju automobilskog motora

Autor: Auto Doktor

Ulijevanjem nekvalitetnog ulja, zanemarivanjem kontrole razine i prekoračenjem intervala izmjene, motoru se skraćuje vijek, a u težim slučajevima dolazi do uništenja…

Podmazivanje je ‘krvotok motora’ i nitko pametan neće štedjeti na njemu. Glavna mu je zadaća smanjivanje trenja i temperatura u kliznim kontaktima, čime se smanjuje habanje (trošenje) te osigurava dug vijek i funkcionalnost motora.

Svaka kuna koju ‘uštedite’ na motornom ulju i filtrima, vratit će vam se ‘u glavu’, poput bumeranga, kao deseterostruka šteta. Ovo je 10 bitnih stvari o podmazivanju automobilskog motora:

1. SVAKI MOTOR TROŠI I GUBI ULJE

Svaki motor troši ulje, čak i novi, jer treći klipni prsten, kad se klip iz gornje mrtve točke počne spuštati prema donjoj, ne ostruže cjelokupni sloj ulja sa stijenki cilindara i ono potom izgara. To je konstrukcijska nužnost, kako bi se osiguralo podmazivanje kad se klip počne podizati iz donje prema gornjoj mrtvoj točki.

Ulje se gubi i na ventilskom mehanizmu te brtvilima i semerinzima, posebice kod starih motora. S vremenom se to povećava te je dopuštena potrošnja ulja od 0,2 do 0,6 posto potrošnje goriva, dakle, do pola litre na 1000 km. Mnogi se hvale se kako im motor ne troši ‘ni kapi ulja’, što je štetna zabluda. Određena se količina goriva, uslijed propuštanja na brizgaljkama i habanja motora cijedi sa stijenki cilindara u karter.

To gorivo razrjeđuje motorno ulje te mu povećava razinu, odnosno nadoknađuje potrošenu količinu, pa razina ostaje ista. To je izraženije kod dizelskih motora nego benzinskih, kod kojih gorivo koje dođe u karter uvelike ispari.

2. REDOVITO KONTROLIRATI RAZINU

Jedanput u dva tjedna (kod starijih motora svakog tjedna) preporučljivo je provjeriti razinu motornog ulja, a kod automobila koji imaju elektronički pokazivač razine jedanput mjesečno Zaboravite dobro poznatu rutinu da se najprije izvadi šipka za kontrolu razine, potom obriše krpom (pritom se lako zaprljaju ruke), potom šipka ugura u otvor, pa izvadi, pogleda razina ulja i vrati u otvor.

Najbolje je kontrolirati ujutro prije paljenja, ali samo ako je auto na ravnoj podlozi. Tada je i razina realna, jer se gotovo sve ulje, osim male količine zaostale u kliznim kontaktima, slilo u karter. Dovoljno je izvući šipku, pogledati razinu i vratiti je u motor.

3. ŠTETNO JE PREMALO I PREVIŠE ULJA

Pri ulijevanju ulja ne smije se pretjerivati, jer je štetno ako se premaši gornja oznaka. Milimetar-dva nije problem, ali ako se pretjera, mogu nastati neugodne posljedice i štete na motoru. Najbolje je da ulja bude između oznaka ‘min’ i ‘max’, blizu gornje razine, ali ne iznad.

Premalom količinom ulja u karteru smanjuje se učinkovitost podmazivanja i hlađenja. Kad je u ulja previše, dio ulazi u komoru za sagorijevanje, te se povećava začađenje. Kod benzinskog motora nastaje šteta na katalizatoru i lambda sondi, a kod dizelaša, uz uništenje filtra čađe (DPF-a), usisni kolektor se može ispuniti uljem i izazvati opasan hidraulički udar u motor.

4. AKO SE U VOŽNJI UPALI LAMPICA, ŠTETA JE VEĆ NAPRAVLJENA

Kad se razina ulja toliko snizi, da u zavoju ili pri kočenju, inercijske sile izguraju ulje prema rubu kartera i pumpa povuče zrak, tlak ulja pada na nulu i podmazivanja nema. Nastaje suho trenje uz visoke temperature i habanje.

Tada se upali lampica ulja, ali određena je šteta već napravljena. Tada treba odmah zaustaviti vozilo i ugasiti motor te doliti ulje. Ne vozite ni metra dalje, jer može doći do uništenja motora.

5. AKO ČESTO VOZITE U GRADU, ULJE PROMIJENITE NA 10.000 KM

Preporučljivo je, bez obzira na preporuke proizvođača, prvo motorno ulje izmijeniti nakon 10.000 kilometara, jer je to korisno za novi motor. Ako često vozite u gradu preporučljivo je ne ‘cijediti’ interval izmjene dao kraja, odnosno do propisanih 15.000, pogotovo 20.000 km.

Najbolje što možete napraviti za motor svog auta je motorno ulje izmijeniti najkasnije nakon 10.000 km, jer je to ulog u dugovječnost i pouzdanost.

6. PRI IZMJENI ULJA OBVEZNO IZMIJENITE I FILTAR

Izmjena filtra podjednako je važna kao izmjena ulja, jer zadržava nečistoće koje otežavaju protok ulja i habanje u kliznim kontaktima. Loše je štedjeti na motornom ulju, a još gore na uljnom filtru. Neoriginalan i jeftin filter ulja može poremetiti podmazivanje i ubrzati trošenje motora.

Takvi filtri u pravilu imaju znatno manje mase za filtriranje, propuštaju nefiltrirano ulje i samo su izgledom slični originalnima. Prije ugradnje filtra nauljite brtvu i napunite ga uljem. Tako se osigurava dobro pritezanje filtra i uspostavljanje potrebnog tlaka ulja odmah nakon pokretanja motora.

7. MOTORNA ULJA MOGU SE MIJEŠATI

Treba ukloniti predrasudu da se motorna ulja različitih proizvođača ne mogu miješati. To datira iz starih vremena, kad dodaci motornom ulju nisu bili potpuno kompatibilni, a više je imalo podlogu u trgovačkim interesima.

Motorna se ulja mogu miješati, ne samo ako su drugih proizvođača, nego i ako su različite gradacije, odnosno osnove. Dakle, ako nedostaje ulja u motoru, na prvoj benzinskoj crpki kupite ulje odgovarajuće gradacije i ulijte ga.

8. U TURBOMOTOR 100% SINTETIČNO ULJE

Premda na nekim polusintetičnim uljima stoji da su prilagođena turbomotorima, za njih je preporučljivo koristiti 100% sintetično ulje, koje se prepoznaje po donjoj granici viskoznosti 0W ili 5W.

Takva imaju bolja svojstva pri ekstremno niskim i visokim temperaturama. Naime, turbinska strana turbopunjača, kroz kojeg struji ulje, kod turbodizelaša se zagrijava do 900°C, a kod turbobenzinca do 1000°C, što je dvostruko više nego kod bilo kojeg drugog sklopa koji se podmazuje u atmosferskom motoru (bez turba).

Polusintetično, a pogotovo mineralno ulje tada karbonizira te se otežava protok i podmazivanje.

9. ULIJU LOŠIJE ULJE I NE IZMIJENE FILTAR

Nažalost, moguće je da vam u servisu uliju lošije ulje od specificiranog. Platite 150 kn po litri, a uliju vam ono od 30 kn! Za razliku od mjenjača, koji će s neodgovarajućim uljem onemogućiti da auto izvezete iz garaže, s najjeftinijim mineralnim uljem, umjesto najskupljeg sintetičnog, motor može ‘normalno’ raditi godinama.

Podjednako je loše da vam naplate izmjenu uljnog filtra, a ne izmijene ga. A kad tim prevarama nastane nepopravljiva šteta, odnosno uništenje motora, kako ćete znati tko vas je i gdje prevario?! Zbog toga, motorno ulje s filtrom mijenjajte isključivo u servisu kojem možete vjerovati. Ako je moguće, budite prisutni kad vam ih mijenjaju.

10. DODATNI ADITIVI NISU NUŽNI

Svako je motorno ulje tvornički obogaćeno svim potrebnim dodacima (aditivima), koji mu osiguravaju potrebna svojstva, posebice na ekstremno niskim i visokim temperaturama te izdržljivost.

Dodatni, dakle, nisu potrebni, premda aditivi poznatih brendova mogu doprinijeti boljem podmazivanju. No, ako želite dodatno ulagati u podmazivanje, za pouzdanost i dugovječnost motora bolje je novac uložiti u skraćenje intervala izmjene, nego u dodatne aditive.