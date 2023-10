Ovo će ga skupo koštati: Zabio skupocjeni teret pod nadvožnjak

Prijevoz velikog tereta sigurno je među najzahtjevnijim poslovima u svijetu autoprijevoznika, a koliko je bitno snimiti situaciju na cesti do odredišta, na svojoj koži uvjerio se jedan vozač labudice.

Naime, vozač labudice bio je zadužen za prijevoz vrijednog tereta, ali očito nije dobro provjerio rutu putovanja i moguća ‘škakljiva’ mjesta, što će ga u konačnici skupo stajati.

Teret koji je prevozio bio je helikopter Sikorsky S-92 visok je gotovo 5,5 metara, a uz visinu labudice, letjelica je bila previsoka za prolazak ispod jednog nadvožnjaka na autocesti, u koji se neoprezni vozač zabio.

Whoops… A Sikorsky S-92 helicopter get’s lodged underneath an overpass in Louisiana today. The main rotor head struck a concrete pillar knocking the $20 million dollar machine off a flatbed and sending hydraulic fluid everywhere. Most likely this is heading to the Gulf of Mexico… pic.twitter.com/nfYlW1io2O

— Thenewarea51 (@thenewarea51) September 22, 2023