Opel Insignia GSi Sports Tourer (2020.): 230 umjesto 260 KS, ali manje je više!

Autor: Auto Doktor

Na pragu 3. tržišnog rođendana (predstavljena je u ožujku 2017.) Opel Insignia druge generacije dobiva novu sportsku verziju GSi, u karavanskoj formi Sports Tourer.

Novi je model osvježen hi-tech LED svjetlima, bogatijom opremom i naprednijim infotaintmentom. Bit će, dakle, dorađen sitno, ali bitno, ipak ne toliko da će vlasnici dosadašnjih modela imati osjećaj da je njihov metalni sportski ljubimac preko noći ostario.

Zanimljivo, pod prednjom će haubom biti manje ‘špirita’. Najveća je snaga s 260 reducirana na 230 KS, a okretni moment s 400 na 350 Nm. Međutim, upravo u ovom je drugom ‘filozofija’ promjene. Do sada je najveći okretni moment otpuštao od 2500 do 4000/min, a odsad će od 1500 do 4000/min.

Time će se ubrzati odziv na gas i poboljšati elastičnost. Novost je aktivan, adaptivan FlexRide ovjes, koji tvrdoću i značajke prilagođava dinamici vožnje. Ojačane su i kočnice – elektrohidraulički servouređaj povećava učinkovitost 4-klipnih kočnih kliješta Brembo.

Najveća je promjena u pogonu 4×4, izvorno prednjem, s mogućnošću uključivanja stražnjeg: umjesto diferencijala, straga su ugrađene dvije elektrohidraulične spojke, koje omogućavaju poprečno vektoriranje snage.

Zbog toga će nova Opel Insignia GSi Sports Tourer imati snažan talent za ‘peglanje zavoja’. Poboljšana je i aerodinamika te je postignut, za karavan, izvrstan koeficijent otpora zraka (0,27).

Uz pomoć automatskog 9-stupanjskog mjenjača do stotke će ubrzavati za 7,5 sekundi (umjesto) 7,3, a najveća brzina od 250 km/h ostaje nepromijenjena. Ove su dorade najviše motivirane smanjenjem potrošnje goriva i emisije CO2, koja će sa 197 pasti na 160 g/km.

Manje će, dakle, itekako biti više…