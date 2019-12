Opel Corsa C (2000. – 2006.): Čvrsta i popularna, ali mušičava, isplativa za 10.000 kn

Autor: Auto Doktor

Premda, više nisu pojam vrhunske kvalitete, kakvi su 1960-ih i 1970-ih bili ‘neuništivi’ Kadetti i Rekordi, Opeli su i dalje ‘in’. Vrijedi to i za Corsu, jedan od najsolidnijih modela niže klase. Testirali smo 1.4 16V Elegance iz 2004., dakle model treće generacije (C), sa samo 162.854 km.

Redovito je održavan, pa nije čudno što izgleda besprijekorno te vlasnik nije imao nikakvih problema. Kad je Opel Corsa C u pitanju, svi koji znaju kako stvari stoje, reći će vam – zupčasta letva volana. To je (bio) sustavan problem inače masivnog i solidnog modela B-segmenta, koji pokazuje njemačku ‘filozofiju’ izrade. Osjetljivi su i prednji diskovi, posebice kod dizelaša s težim nosom.

Kod benzinaca je, prvenstveno do 2002., bilo je problema s upravljačkim modulom, elektromotornim ventilom za rad u praznom hodu, alternatorom i kontaktnom bravom. Zanemari li se zupčasta letva, mehanika je bolja od elektronike. Motor nije štedljiv, jer se radi o tehnologiji iz 90-ih pa po gradu treba računati s deset litara, a na otvorenom sedam do osam. Po današnjim je kriterijima malih automobila to puno. Potrošnja ulja je zanemariva.

Dobro vuče, ništa ne klepeće i čvrsto se drži podloge. Sve su komande kompaktne, precizno se upravlja i dobro koči te se može očekivati da će još godinama služiti uz povoljna ulaganja. No, takvo nije stanje kod svih modela na tržištu. Po statistikama TÜV-a, uglednog njemačkog udruženja za tehnički nadzor, model niže klase iz Rüsselsheima ne stoji dobro, što je razočaravajuće za ljubitelje Opela.

Pouzdanošću je na 71. mjestu među 87 modela proizvedenih 2004./2005. U klasi je iza Mazde 2, Yarisa, Fieste, Getza, C3, Micre, Ria i Pola. Bolja je jedino od Punta i Clija. Ali nije sve u statistikama, pa je dobro očuvana rabljena Corsa u pravilu isplativa.

Prva generacija Opelovog aduta niže klase predstavljena je 1982., druga 1993., treća 2000. (testni model), četvrta 2006. i peta nedavno. Dosadašnja naklada veća od 20 milijuna primjeraka, uključujući sve karoserijske izvedbe, pokazuje da se radi o jednom od najuspješnijih malih automobila.

U paleti motora bili su benzincima od 973 ccm/58 KS (2000. – 2003.) do 1796 ccm/125 KS (2000. – 2003.) te Isuzuovim dizelašima 1686 ccm/75-100 KS i Fiatovim s 1248 ccm/70 KS. Isuzuov je dizelaš znatno masivniji i izdržljiviji od Fiatovog. Prednost je razmjerno povoljno održavanje, posebno benzinskih verzija, pa mehaničari ‘vole’ Corse.

Masivna i izdržljiva limarija tradicionalna je vrlina Opela, stoga i 10-godišnji primjerci trebaju biti bez tragova hrđanja. Suprotno može ukazivati da je auto pretrpio sudar. Kod modela prethodne generacije ipak je preporučljivo pregledati pragove i unutrašnjost blatobrana.

Sigurnost je i dalje na visini. Jedna od najmasivnijih izvedbi u generaciji i po današnjim mjerilima B-segmenta pruža dobru zaštitu u sudaru Četiri cilindra bolja su nego tri, a benzinci preporučljiviji od dizelaša. Izbjegavajte 3-cilindarski 1.0, jer je preopterećen. Osjetljiv je razvodni lanac, pa je bolji 1.4 16V, jer je ‘prebolio dječje bolesti’, a ima remen.

Fiatov turbodizelaš 1.3 prve generacije treba izbjegavati, pogotovo što se može očekivati (pre)velika kilometraža. Propusnost isparivača i poroznost cijevi klimatizacijskog sustava bila je mana serija do 2002., a problema je bilo i s kompresorom. Povezani su i s otežanim isušivanjem vlage na staklima.

Problem s letvom volana eskalirao je 1995., kad je u Corsu B ugrađen električni servo. Za razliku od klasičnog, koji preuzima velik dio aksijalne sile, pa rasterećuje letvu i zupčanik, koračni elektromotor je priključen na vratilo volana, pa rasterećuje ruke, a dodatno opterećuje letvu i zupčanik.

Premda je podvozje solidno, pogotovo prednji kuglasti zglobovi, trajnost amortizera i selen blokova nije pohvalna, pogotovo kod primjeraka s većim alu naplacima. U serijama do 2002. trajnost ispušnih lonaca bila je osrednja. I jedno i drugo bolje je kod naknadnih serija.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Motor: benzinski redni, 4-cilindarski, hlađen tekućinom, ugrađen sprijeda poprijeko, blok od sivog lijeva, 2 bregasta vratilo (zupčasti remen), 4 ventila po cilindru

Obujam: 1389 ccm

Provrt x hod: 77,6 x 73,4 mm

Snaga: 66 kW/90 KS pri 6000/min

Moment: 125 Nm pri 4000/min

Pogon: na prednje kotače

Mjenjač: ručni s pet stupnjeva

Ovjes: sprijeda MacPherson, straga poluneovisan

Kočnice: sprijeda diskovi, straga bubnjevi

Gume: 175/65 R 14

Karoserija: hatchback B-segmenta, 3/5 vrata, 5 sjedala

Dimenzije: 381,5 x 164,5 x 144 cm

Osovinski razmak: 249 cm

Prtljažnik: 260/1060 L

Masa/nosivost: 1020/480 kg

Spremnik goriva: 44 l

Krug okretanja: 10,4 m

Najveća brzina: 180 km/h

Ubrzanje 0-100 km/h: 11,5 s

Potrošnja: grad 9,8 / otvoreno 5,7 / kombinirano 7,2 l/100 km

Potrošnja na testu: 8,2 l/100 km