Vozili smo: ZVIJER DJEČJEG LICA! Model 3 je električni auto za mase koji bi mogao promijeniti vaše mišljenje o struji

Autor: Andrej Jelušić

Svi mi koji pratimo automobilsku industriju vidimo kako nas sve više okružuju vijesti o električnim automobilima. Nama, pravim automobilskim “frikovima”, oni uglavnom izgledaju bezlično, ponekad i bezdušno.

Američki milijarder Elon Musk je toga bio itekako svjestan. Uostalom, i sam je bio kolekcionar skupocjenih benzinskih jurilica, ali shvatio je što donosi budućnost. Stoga je imao viziju. Napraviti vlastiti električni automobil koji će biti “seksi”, s kojim će se okrenuti i oni koji se ježe na miris benzina i zvuk V8 motora.

Musk je proveo puno besanih noći, čak je i spavao u tvornici, a rezultat je bila Tesla Roadster predstavljen 2008. godine. Kao što u govori i ime, riječ je o kabrioletu koji je imao “nenormalno” ubrzanje te je svijet shvatio kako električni automobil mogu biti i zabavni.

Nakon Roadstera, uslijedila je limuzina Model S s 400 KS, a nakon je i SUV sa sedam sjedala, Tesla Model X. Svaki od tih modela bio je poprilično skup te je Musk shvatio da, nudeći vozila samo bogatima, neće doći do željene elektro-revolucije koju je i sam započeo.

Nešto sasvim novo

Stoga je odlučio krenuti stopama Henrya Forda, te ponuditi svijetu električni auto za mase. Idealan naziv tog automobila bio bi Model T, ali kako Ford drži prava na to ime Musk je došao na novo dosjetku. Tako je 2017. godine nastao Model 3.

Svaki automobil je poseban na svoj način, a Model 3 je jedan od najposebnijih. No krenimo iz početka. Tesla je zbilja revolucionaran automobil, a to shvatite i prije moglo sjednete u njega. Za razliku od ostalih automobila, Tesla nema ključ kao takav. On ima karticu kojom ga možete otključati, ali to nije poanta.

Poanta je da Teslom upravljate putem vašeg pametnog telefona. Putem aplikacije Tesla, vidjet ćete koliko je automobil napunjen, koliki mu je doseg, gdje se točno nalazi, a ga možete otključati i zaključati. Također, aplikacija vam kaže i kolika je temperatura u vozilu, pa ako mislite da bi ga trebalo ohladiti ili ugrijati to možete učiniti putem mobitela tako da će vas kada sjednete u auto dočekati idealna temperatura.

Rekao sam da Teslom upravljate putem aplikacije, i to doslovno. Putem opcije SUMON možete dozvati svoju Teslu naprijed ili natrag. Naravno, to ne znači da Tesla vozi sama i da će vam pobjeći ili vas pregaziti jer čim osjeti prepreku ona staje. Idealno je ovo ako svoj automobil zateknete parkiran između dva uska mjesta. Samo izvadite telefon i isparkirate ga. Genijalna stvar!









Kako izgleda?

Model 3 izgleda svakako atraktivno i za njime se okreće i staro i mlado. Sprijeda djeluj nisko, čak pomalo spušteno, a razlog je aerodinamika koja je jako važna kod električnih automobila.

Kada ju gledate s boka vide se obrisi coupe limuzine jer se linija krova spušta prema stražnjem dijelu automobila. Dok straga to izgleda kao pravi limuzinski primjerak.

Kada prilazite automobilu on će znati da ste tu. Naravno, nije toliko napredan da će vas prepoznati po izgledu ili mirisu, nego kada osjeti vašu karticu ili mobitel otključati će se čim dohvatiti kvaku. Kad smo kod kvaka, one su malo drugačije negoli smo mi navikli. Njih morate prvo izvući da biste zatim otvorili vrata. Zahtjeva malo navikavanja, ali možda i bolje da po vas da ne može svatko ući u automobil tek tako.

Kakav je iznutra?

Kada uđete u Teslu primijetiti ćete – prazninu. Ispred vas se nalazi volan, a na sredini veliki ekran osjetljiv na dodir koji djeluje poput tableta. Tipki nema. Ako izuzmemo brisače, žmigavca i mjenjač, svime upravljate putem tog ogromnog ekrana.









Želite namjestiti retrovizore – uđite u meni. Želite li namjestiti položaj volana – uđite u meni. Želite li namjestiti klimu i kamo da ona puše – uđite u meni. Želite li čak i otvoriti pretinac koji se nalazi ispred suvozača – tipka je na ekranu. Da se razumijemo, nije ovo ekran na kakav smo inače navikli u automobilima jer je precizan i brz poput najskupljih tableta.

Kad smo već kod pretinaca, spomenimo i da su oni u sredini konzole ogromni. Razlog je što nema mjenjača koji prolazi središnjim tunelom. Time je oslobođen ogroman prostor. Iznad vas se nalazi stakleni krov koji cijelu kabinu čini prozračnom iako ćete ljeti morati pojačati klimu jer se nema pokrivke već se cijelo vrijeme “na čistini”.

Još jedna novost kod Tesle jest ta što nema gumba za paljenje. Kada ga otključate i sjednete u njega on je upaljen. Za kretanje je potrebno samo staviti mjenjač, preciznije “odabirač smjera kretanja”, u D i slobodni ste.

No prije nego krenete poželjet ćete još jednom baciti pogled na veliki ekran. Zašto? Zato jer Tesla s čak 8 kamera snima svaku kretnju koju osjeti dok je automobil parkiran. Tako ćete moći vidjeti tko vam se “šuljao” oko auta ili koji vam je ljubomorni susjed odlučio ukrasiti boju ključem ili vratima svog automobila.

Kako se vozi?

Prvo što ćete primijetiti kada krenete na cestu jest vožnja na jednoj pedali. Ona je česta kod električnih automobila, a radi se o tome da kada otpustite papučicu gasa Tesla krene lagano kočiti. Što ju više otpuštate ona će više kočiti, a polako i sigurno i stati. Takva vožnja zahtjeva naviku prvih nekoliko kilometara, ali kasnije gotovo ni nećete morati koristiti kočnicu. Ovakav način vožnje je tu zbog štednje energije, odnosno kada otpuštate pedalu gasa automobil koristi tu energiju za regenerativno kočenje i tako povećava doseg baterije.

Što se same vožnje tiče ona je opuštajuća te se odvija u potpunoj tišini. Zašto je opuštajuća, pitate se? Zato što Tesla vidi apsolutno sve što se događa oko vas. Od ostalih automobila, pješaka, biciklista, do kanti za smeće. Čak prepoznaje i semafore. Tako će, ukoliko vi ne krenete, na zeleno svjetlo dati vam lagani signal da se “probudite”.

Sva ova tehnologija znači i sigurnost. Jer će Tesla po potrebi zakočiti ako vi ne reagirate na vrijeme. Tu je i opcija Autopilot, što znači da Tesla vozi sama. Kada dvaput “bacite mjenjač” u D on se pozicionira na sredini trake te po potrebi ubrzava, skreće i koči. Idealna funkcija za gradske gužve kada stojite satima u koloni.

Tesla će putem navigacije i sama krenuti prema destinaciji. To je sustav koji radi u Americi, ali naše su ceste malo kompliciranije i lošije opremljene tako da vam ta funkcija u Hrvatskoj neće biti od velike koristi.

Koliki mu je domet?

Navigacija će također izračunati i kada, gdje i koliko ga trebate puniti na vašem putovanju te vam reći s kolikim ćete postotkom baterije stići na odredište. Tako ćete na putovanju od 800-tinjak kilometara morati stati tri puta po najmanje pola sata kako biste nadopunili bateriju, a na tolikom putovanju toliko ćete stati i sa svakim drugim vozilom, bar se nadamo.

Mi smo na setu imali Long Range model. Prevedeno na hrvatski – dugi doseg. To znači da je ovo model s dva motora i baterijama najvećeg kapaciteta. Tu su još i modeli Standard i Perfomance, koji je namijenjen za one koji žele performanse super-automobila.

Elon Musk tvrdi da Long Range model može s jednim punjenjem baterije preći 614 kilometara. Nama se u ljetnim danima, kada klima radi “prekovremeno”, taj doseg kretao između 500 i 550 kilometara, što je impresivno.

Koliko se puni?

Punjenje na običnoj, kućnoj, utičnici traje 20-ak sati, odnosno 7-8 sati ako ga punite preko wallboxa. Razlog ovako dugog punjenja su velike baterije ovog Long Range modela. Možete ga puniti i na brzim punionicama kao i svaki drugi električni automobil, ali ono što ne možete s drugim električnim automobilima jest puniti ih na Teslinim Supercharger punjačima.

Kao što sama riječ i govori, radi se o super-brzom punjenju koje smo morali i sami isprobati. Korištenje ne može biti jednostavnije. Parkirate, otvorite poklopac od punjača, priključite kabel i to je to. Kada ga napunite, maknete kabel, zatvorite poklopac punjača i slobodni ste. Nema nikakvih ekrana na punjačima, kartica, aplikacija, ulogiravanja, nego samo priključite i on se puni.

Punjenje radi po principu da što je baterija praznija to je punjenje brže i obrnuto. Mi smo za 45 minuta napunili 80% baterije, odnosno s 15 na 95% što je sasvim dovoljno za daljnje putovanje. Jedina “mana” Superchargera jest što nije besplatno. Nas je ovaj “tank” koštao 150 kuna, što je sitnica ako to usporedite s cijenom goriva. Jasno, nema odlaska na šalter i plaćanja. Tesla vam taj iznos naplati na vašem Tesla računu i to je to. Ne može biti jednostavnije.

Što raditi dok se puni?

Dok punite svoju Teslu možete popiti kavu ili sok, ali možete i zabavljati se glavnim ekranom što svakako više preporučujemo. Tu je opcija Toybox, odnosno vaša osobna igraonica. U ponudi vam je more igrica, uglavnom retro kakve možete naći na starom Atariju, ali i neke klasike poput Solitarea, ako radite u državnoj službi, no i nekih novijih poput vožnje autića. Da, autićima upravljate putem pravog volana – vrhunski.

Ako niste tip za igrice, tu je i vaše osobno kazalište. Riječ je o aplikacijama poput Netflixa, YouTubea, Twitcha i ostalih. Tako možete kratiti vrijeme punjenja gledajući vašu omiljenu seriju.

Ako vam i to nije dovoljno, možete se samo opustiti uz romantičnu logorsku vatru. Osim što će se na ekranu pojaviti vatrica, u zvučnicima ćete čuti njeno pucketanje, a iz ventilacije će početi puhati topli zrak. Dobrodošli u kampiranje 21. stoljeća.

Da, tu su i razni zvukovi prdeža za one manje ozbiljne.

Kako ubrzava?

No prava zabava ipak nije na ekranu nego kada izađete na cestu. Model 3 se ponaša vrlo civilizirano i klizi cestom u tišini. Tako zbilja možete uživati u laganom krstarenju ulicama ili autocestom.

Krstarili vi ili ne, znajte da je ukupna snaga od 449 KS i 510 Nm okretnog momenta uvijek tu. Pritiskom na papučicu gasa tijelo vam se lijepi na sjedalo, oči vam ulaze u lubanju, a želudac vam završava u grlu. Zašto? Zato što Tesla Model 3 Long Range od 0 do 100 km/h ubrzava za 4,4 sekunde. Sjećate se Subaru Impreze WRX STI i Mitsubishi Lancera Evo VII GSR, legendarnih reli jurilica s početka 2000-ih? E pa njima je do “stotke” trebalo više od 4,5 sekundi. Toliko je brz ovaj Model 3.

Pogon je na sva četiri kotača, a u zavojima se naginjanje jedva osjeti. Razlog su baterije koje se nalaze u podu i koje ga čine zalijepljenim za cestu i gotovo nemogućim za prevrnuti. Zbog istih baterija se osjeti težina vozila, što njegovo ubrzanje čini još spektakularnijim jer ga jednostavno ne očekujete dok civilizirano klizite cestom. Model 3 će se tako pobrinuti da svaka vaša vožnja završi sa smiješkom.

Koliko je praktičan?

No, da bi električni automobil mogao zamijeniti “konvencionalne”, on mora biti i praktičan, a Model 3 to i je, uzevši u obzir njegovu veličinu. Stražnja klupa nudi dovoljno prostora i sa više osobe. Stakleni krov koji se spušta sve to prtljažnika dodatno podiže osjećaj prostranosti.

Prtljažnik je iznimno prostran za tu klasu automobila. Poprilično je dubok, ali otvor je nešto manji.

Spuštanjem stražnje klupe dobivate ravnu podnicu za prijevoz duljih predmeta i stvari.

Ako vam i to nije dovoljno, Model 3 ima još jedan “prtljažnik”. Kako nema motora, ispod prednje haube nalazi se još jedno mjesto za odlaganje stvari. Sveukupno, Model 3 nudi prtljažni prostor od 425 litara što je iznad prosjeka klase.

Kakav je Model 3 na kraju?

Kako onda ukratko opisati ovaj Model 3? On je pametni telefon na kotačima, ali to ne znači da će oduševiti samo pobornike novih tehnologija. On će oduševiti i one koji vole ugodno, smirenu vožnju, ali i one koji vole osjetiti “avionsko” ubrzanje. Kako smo rekli, za razliku od “konvencionalnih” automobila kod Tesle je snaga uvijek tu. Bilo da vozite 20, 60 ili 130 km/h, samo pritiskom na gas on poleti.

On će oduševiti i one ekonomične jer troškovi održavanja su “nikakvi”, a struju i kada plaćate, plaćate daaaleko manje nego gorivo.

Iako na prvu djeluje tako, ovo nije kompliciran automobil. Štoviše puno je jednostavniji za korištenje od “klasičnih” automobila na koje smo možda navikli. Priđeš, sjedneš, ubaciš u D i voziš. Ne može jednostavnije.

Sve u svemu, moramo priznati da je Elon Musk uspio. Model 3 je sjajan proizvod i s obzirom na cijenu ostale električne konkurencije, best-buy. Svijet se okrenuo struji, ona više nije naša budućnost nego i sadašnjost i ako se europska konkurencija uskoro ne probudi, biti će u velikim problemima jer bi po savjete uskoro mogli ići “preko velike bare”.

Specifikacije:

Tesla Model 3 Long Range

Paket opreme: Long Range

Motor: Električni, dvostruki motor

Pogon: Sva četiri kotača

Snaga: 449 KS

Okretni moment: 510 Nm

Ubrzanje 0-100: 4,4 sek

Maksimalna brzina: 233 km/h

Mjenjač: Automatski, 1-stupanj

Prosječna potrošnja na testu: 144 Wh/km

CO2: 0 g/km

Početna cijena modela: 279.990,00 kuna

Cijena testnog modela: 399.990,00 kuna.