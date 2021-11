VOZAČI, OPREZ UKOLIKO PUTUJETE IZVAN HRVATSKE: U pojedinim europskim zemljama već je obavezna zimska oprema, a među njima su i naši susjedi

Autor: Andrej Jelušić

Zimsko vrijeme donosi i izazove na cestama te se stoga važno opremiti zimskom opremom, a najvažnija oprema su – gume.

“Gume su jedan od najvažnijih dijelova vozila, a budući da posreduju između automobila i ceste, presudne su za sigurnost. Neupitno je trebamo li zamijeniti ljetne gume, zimskima čim počnu zimski uvjeti vožnje, odnosno čim se temperatura zraka spusti ispod +7°C. Tada ljetne gume gube elastičnost kao i svojstva prianjanja na podlogu koja imaju u uvjetima za koja su predviđena”, navodi Hrvatski autoklub (HAK) na svojim stranicama.

Dodaju i kako ljetne gume na snijegu gotovo nemaju nikakve šanse. Njima se znatno povećava zaustavni put što može biti vrlo opasno i kobno.

“Kod temperature od -10°C, automobil s ljetnim gumama, pri brzini od 60 km/h zaustavit će se nakon 55 metara, dok će se automobil koji na kotačima ima zimske gume zaustaviti nakon 44 metra. Na nižim temperaturama put kočenja još je duži”, objašnjavaju iz HAK-a.

Nemaju svi točan datum

U Hrvatskoj je zimska oprema obvezna na dionicama javnih cesta od 15. studenoga tekuće godine do 15. travnja iduće godine.

Zimska oprema podrazumijeva četiri zimske gume ili četiri ljetne gume s najmanjom dubinom profila od 4 mm i s lancima za snijeg.

No ne počinje zimska sezona u svim europskim državama u isto vrijeme. Tako je u mnogim zemljama zimska oprema obavezna već od 1. studenog. U nekim državama ta obveza nije određena datumom, nego stupa na snagu kad su zimski uvjeti na cestama, odnosno kad je na kolniku snijeg, ugaženi snijeg ili poledica.

Kada je obvezna zimska oprema u susjednim zemljama?

U Bosni i Hercegovini je od danas, 1. studenog, obavezna zimska oprema za vozila, bez obzira na vremenske uvjete, a vrijedi do 1. travnja iduće godine. Zimska oprema podrazumijeva četiri zimske gume ili zimske gume na pogonskim kotačima i lanci za snijeg na najmanje dva pogonska kotača ili četiri ljetne gume (min 4 mm dubine utora) s lancima na najmanje dva pogonska kotača.









I u Srbiji 1. studenog na snagu stupa zakonska obaveza upotrebe zimskih guma, a traje sve do 1. travnja 2022. godine. Vozači su obavezni imati sve četiri zimske gume, ukoliko na kolniku ima snijega, leda ili poledice. To podrazumijeva da, u navedenim uvjetima, minimalna dubina profila gume mora biti 4 četiri milimetara.

U Sloveniji je obavezna zimska oprema 15. studenog od 15. ožujka , ali i izvan vremenskog perioda u slučaju zimskih uvjeta na cestama. Za vozila do 3.5 tona obavezne su sve četiri zimske gume ili ljetne gume s minimalnim utorom od 4mm i lancima.

U Austriji također sva vozila moraju imati zimsku opremu i to od 1. studenog do 15. travnja iduće godine. Kazne se kreću od 35 do 5.000 eura. Gume moraju biti M+S i utori moraju biti duboki minimalno 4 mm. Također, umjesto zimskih guma na vozilu može biti i kombinacija ljetnih guma s lancima.

Italija nema datumom određenu obavezu korištenja zimske opreme na području cijele zemlje. Tako je na području Val d’Aosta zimska oprema obavezna od 15. listopada do 15. travnja na, a uključuje zimske gume ili ljetne gume s lancima. Na ostalim područjima, ovisno o znakovima, zimska oprema obavezna je od 15. studenog do 15. travnja.









Mađarska također nema obveznu zimsku opremu, ali na nekim područjima obavezno je korištenje lanaca za snijeg.

U Njemačkoj su od 2010. godine obavezne zimske gume u slučaju snijega, poledice, leda na cesti i ugaženog snijega. Iako nema točnog datuma, u tim uvjetima na snazi je zabrana korištenja ljetnih guma. Sva vozila registrirana u Njemačkoj ili izvan nje, moraju imati zimske gume na sva četiri kotača u zimskim uvjetima.