Vozač sletio s mosta i poginuo, obitelj tuži tehnološkog diva: ‘Moraju ovo hitno popraviti’

Oslanjanje na Google Maps je za jednog vozača u SAD-u bilo kobno u rujnu prošle godine, barem kako tvrdi njegova obitelj. Život je izgubio Philip Paxson, koji je sletio sa srušenog mosta u američkoj saveznoj državi Sjevernoj Karolini i nakon slijetanja u vodu nije preživio pad.

Dogodilo se to lani u rujnu, dok je Paxson nakon što je pao mrak išao s proslave devetog rođendana svoje kćeri. Sada se zbog toga u problemu našao Google, i to pravnom, s obzirom na to da je obitelj preminulog vozača podnijela tužbu protiv tog tehnološkog diva.

Kako obitelj tvrdi, navigacija Google Mapsa je Paxsona vodila na neoznačeni srušeni most i dogodila se tragedija.

Opasnost sa srušenim mostom nije od jučer s obzirom na to da nije obnovljen još od 2013. godine,

Google has been sued by the family of a North Carolina man claiming the company’s Maps application last year led him to drive off a collapsed bridge and fall about 20 feet to his death, according to the lawsuit https://t.co/6O4wqazR5T

