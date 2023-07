Vozač doživio očaj prije punjenja pa izazvao scenu: Ljudi prolazili u bijesu, a jedan reagirao

Nije lako ako nestane struje u autu ili kući, a jednako je teško ako se to dogodi električnom automobilu, s očajem koji to zna izazvati za vozača ili vozačicu. Jedan takav primjer je ovih dana odjeknuo u snimci zabilježenoj na TikToku, a sve se događalo na mjestu za punjenje električnog vozila gdje je vozač izazvao scenu nakon što je ostao bez pogona baš prije nego je došao do punjača.

Vozač Tesle je time ostao u očaju, a snašao se ležeći na mjestu na punjenje, bez mogućnosti da ga itko drugi zauzme prije nego čovjek koji je legao nekako dovede svoj električni auto do punjača.

Ljudi su prolazili u bijesu, ali ne svi jer izvještaji govore da je ležeći čovjek dočekao pomoć nakon što je mjesto 15-ak minuta čuvao svojim tijelom.





Nakon oko četvrt sata čekanja, netko mu je priskočio pomoći u dovlačenju Tesle do mjesta za punjenje.

Snimka na TikToku je odjeknula, a počele su dolaziti i reakcije.

Među komentarima, bilo je onih da se ovo ne bi dogodilo s neelektričnim vozilom kod kojeg punjenje pogonskim gorivom ide puno brže pa zbog toga ne bi bilo niti panike zbog dugotrajnog punjenja, kao što se događa s električnim autom.

No, bilo je i drugačijih reakcija.









“Trebao je bolje isplanirati koliko dugo će mu trajati baterija”, stoji u jednom komentaru, a drugi je kao moguće rješenje ponudio pričuvni generator kako se ne bi dogodila ovakva panika prije dolaska do mjesta na kojem je punjač.