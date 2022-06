(VIDEO) VELIKA TRAGEDIJA, POGINULA DVA TEST VOZAČA: Auto odletio iz zgrade na cestu, mogući krivac se već javio

Kineski proizvođač električnih automobila Nio našao se u središtu velike tragedije nakon što je vozilo s dvojicom ljudi izletjelo iz zgrade u Šangaju i pao je s velike visine, s parkirališta smještenog na trećem katu. Oboje ljudi u automobilu su poginuli.

Kako je na Twitteru objavio StephenMcDonell, BBC-jev dopisnik iz Kine, smrtno su stradali test vozači kineske tvrtke. McDonnell je videom približio posljedice nesreće, s prikazom uništenog automobila nakon pada.

Terrible story of two test drivers at #China’s electrical vehicle manufacturer NIO being killed when a car somehow smashed out of a building and came crashing down from a great height. pic.twitter.com/4ZNI2t7LqZ





