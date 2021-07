(VIDEO) TUČA RAZBIJALA AUTE NA JEDNOJ OD NAJPROMETNIJIH AUTOCESTA: Kolona porazbijanih vozila stvorila kaotične gužve

Tuča nije neobična pojava u ljetnim mjesecima i često zna nanijeti ozbiljnu materijalnu štetu. Tako izuzetak nisu ni automobili.

Gotovo ne postoji vlasnik automobila koji se nije susreo s oštećenjem na limu uslijed udara tuče. No postoje i ekstremni slučajevi kada je tuča toliko jaka, a led toliko velik da popucaju i vjetrobranska stakla.

Jedan takav slučaj dogodio se danas na sjeveru Italije i to na jednoj od najprometnijih autocesta u Europi.

Kako javljaju lokalni mediji, veličina leda je dostizala i veličinu loptice za tenis. Tuča je uslijedila tijekom vjetrovitog i kišovitog vjetra, a uništavala je usjeve, drveće i automobile. Također, prijavljena je šteta u nekoliko talijanskih regija, a povrijeđeno je i nekoliko ljudi.

Hail storm damaged many cars today in Italy on A1 highway near #Parma https://t.co/JmDIHTdDwu pic.twitter.com/19r3YMlhKV

— Giuseppe Locatelli (@locatellicharts) July 26, 2021