(VIDEO) TESTIRAJU AUTOMOBILE KOJI LEBDE IZNAD CESTE: Pogledajte kako vozi majstor i do 230 km/h, budućnost je stigla

Svi smo jednom zamišljali kako bi to izgledalo da auti lete. Istraživači sa Sveučilišta Southwest Jiaotong u Kini to zamišljanje žele pretvoriti u stvarnost.

Testirali su 8 vozila na stazi dužine 8 kilometara. Donja strana vozila opremljena su snažnim magnetima kako bi lebdjela 35 milimetara iznad tračnica. Jedno od testnih vozila postiglo je brzinu od 230 km/h tijekom testa.

Maglev tehnologije koriste vlakovi, a posebno su popularne u Kini, Japanu i Južnoj Koreji. Kina također upravlja vlastitim maglev vlakom koji može voziti do 600 km/h.

Deng Zigang, profesor sa sveučilišta, izjavio je kako vjeruje da “maglev” tehnologija može smanjiti potrošnju energije serijskih automobila i povećati radni domet vozila.

A #maglev vehicle technology test saw a 2.8-tonne car float 35 millimeters above the road and run on a highway in #Jiangsu, east China. A permanent magnet array was installed for levitation. pic.twitter.com/7vWc8TvJpn

— QinduoXu (@QinduoXu) September 12, 2022