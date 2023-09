(VIDEO) Projektil s neba iznenadio i ‘poklopio’ parkirane automobile

Ostavljanje automobila na parkingu u ljeto može biti problem zbog vrućine, ali u jednoj situaciji u Turskoj, iznenadno i nenajavljeno, problem se dogodio zbog projektila koji je došao s neba.

Radilo se o rezervnom spremniku vojnog aviona F-4 Phantom II u Ankari, s padom spremnika na parkirane aute koji su pod njim ostali poklopljeni.

Spremnik koji je poklopio parkirane automobile je s aviona Turskih zračnih snaga, a video je prikazao kakve su posljedice ostale.

🚨 The pilot of a McDonnell Douglas F-4E Phantom II fighter jet of the Turkish Air Force jettisoned his aircraft’s external fuel tank over the Turkish capital, Ankara. Which fell on two cars parked in the parking lot. pic.twitter.com/SCrQu0W02N

— OSINT Updates (@OsintUpdates) September 4, 2023