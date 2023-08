(VIDEO) Poznati proizvođač predstavlja električni auto: Dugo su se opirali Talijani, zna se i kako se zove

Proboj na tržište potpuno električnih vozila ima novog jakog ‘igrača’, talijanski Lamborghini, koji predstavlja svoj novi koncept, s radom na modelu Lanzador.

Da je riječ o konceptu, a još ne o automobilu koji ide u proizvodnju, objavio je CNN, s informacijom da je početak proizvodnje predviđen za 2028. godinu.

Ipak, i ovo je veliki korak za talijanskog proizvođača s obzirom na to da se Lamborghini dugo nije uključivao u rad na potpuno električnom vozilu, makar na projektu takvog auta.

S čime će Lamborghini doći na tržište na kojem je otprije i Mate Rimac, s Neverom kao glavnim ponosom svojih Rimac Automobila?

Bit će to auto s više prostora, barem kako je predstavljen, s manjim stražnjim sjedalima koji će ostaviti više mjesta za prtljagu i za druge potrepštine koje bi trebalo smjestiti u Lanzador.

“Za nas je ovo logični nastavak onog što smo već radili”, rekao je Stephan Winkelmann, prvi operativac Lamborghinija, govoreći o potpuno električnom vozilu talijanskog proizvođača.

Lamborghini je okretanje u drugačijem smjeru najavio objavom da će do 2024. ići prema što više modela koji su barem ‘hibridi’, ako ne već potpuno električna vozila, kao Lanzador.

The brand new Lamborghini Lanzador concept car, our first 100% fully electric Ultra GT, left hearts racing and heads turning at the Quail yesterday during Monterey Car Week in California.#Lamborghini #Lanzador #DesignedByNewDesires









— Lamborghini (@Lamborghini) August 19, 2023