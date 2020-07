(VIDEO) OVO MOGU SAMO RUSI! Pogledajte kako izgleda legendarna igrica ‘Need for speed’ U STVARNOM ŽIVOTU!

S obzirom na to da su ulične utrke automobilima ilegalne u većini zemalja imitiranje video igara u stvarnom životu trebalo bi biti nemoguće.

Srećom, ovi Rusi se ne slažu s tim te su odlučili odati počast legendarnoj igrici Need for Speed: Most Wanted.

Ovaj nevjerojatni omaž sadrži ispravne grafičke prikaze na ekranu, pravilne kutove kamere, animacije snimljenog kadra prije utrke i čak koristi stvarnu verziju automobila koji je obilježio ovu igru iz 2005. godine; BMW E46 M3 GTR.

Ovaj sjajni video snimljen je legalnim brzinama, a zatim je ubrzan u postprodukciji kako bi približio osjećaj brzine u igri. Grafički brzinomjer objavljuje velike brojeve koje očekujete vidjeti u igri, dok karta u donjem lijevom kutu ekrana navigira kuda vozite.

Tu su i druge zvijezde poput Toyote Supre i Mazde RX-8 kao i policijski Mustang, ali i superbrzi GTR. Detalji u izradi videa su stvarno nevjerojatni, uostalom uvjerite se sami.