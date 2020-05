(VIDEO) Ova Lada umjesto auspuha ima STROJNICU: Pogledajte kako su Rusi sredili svoj kultni automobil

Sjajni momci iz Garage 54 pripremili su nesumnjivo najbolju verziju sveprisutne i uvijek pouzdane Lade.

Ova Lada, za razliku od bilo koje druge, dolazi opremljena vrijednim nadogradnjama koje će svakoga za volanom učiniti totalnim negativcem.

Osim što ova Lada dolazi sa setom od šest zvučnika ugrađenih na vrata prtljažnika, fenomenalnim krilnim (gullwing) vratima i posljednje, ali ne najmanje bitno, nadogradnja koja će definitivno izazvati strah kod pješaka i općenito svakoga tko stoji iza vas; ispuh koji je napravljen da izgleda kao strojnica.

Najbolji dio je to što je sve napravljeno u garaži, uz puno strpljenja, odgovarajućeg alata i pravih materijala. To znači da svatko može napraviti ovaj ratni ispuh, ali nismo posve sigurni koliko je to sve legalno za cestovnu upotrebu.