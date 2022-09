(VIDEO) NAVIJAČI OSTAVILI ROŠTILJ, PA IZGORJELO 11 AUTOMOBILA: Gledali utakmicu, a onda se dogodio totalni kaos…

Nevjerojatan slučaj, svakako primjer za opomenu. Navijači su se zabavljali uz utakmicu, ali bit će to utakmica koju će definitivno zapamtiti do kraja života.

Na utakmicu se ne ide praznog želuca, pa su na parkingu organizirali zabavu uz roštilj. Međutim, na kraju nisu baš ugasili vatru kako su trebali, pa se dogodilo najgore. Žurila je ekipa što prije da dođe do stadiona, pa su u žurbi zaboravili ono najbirnije.

Vatra se brzo proširila i ubrzo je dim uskoro bio vidljiv i sa samog stadiona. Vatrogasci su brzo stigli, ali već je bilo debelo prekasno za neke od automobila. Vatra je na kraju uništila 11 automobila, pa i jedan skupi Mercedes AMG S63.

Sve se je to dogodilo na parkingu Hard Rock stadiona u Miamiju, tamo gdje su se sudarili Dolphinsi protiv Patriotsa.

“Stajali smo i uživali u utakmici, a onda se iznenada pojavio veliki crni dim”, rekao je jedan od navijača.

My boy was at Dolphins Pats game and I was told someone left a grill on by a vehicle Unfortunately here is the result pic.twitter.com/rBW3nR7bJg

— Miami Mando 🙌🏝🏈⚾️🏀🥊 (@LakersCanes305) September 11, 2022