(VIDEO) AUTO IZNENADA KRENUO BEZ KONTROLE: Ljudi bježali u panici, dvoje stradalo najteže, a jedan čovjek bio baš šokiran…

Neobična situacija je ovih dana zabilježena na jednoj benzinskoj postaji na kojoj je automobil koji je bio parkiran krenuo iznenada, počeo ubrzavati, a sve je završilo s posljedicama koje su mogle biti jako teške.

Sve se događalo u gradu Guwahatiju u Indiji. Ondje je auto bez vozača krenuo sam od sebe i počeo ubrzavati, a svi koji su bili okolo krenuli su tražiti spas pred ovom ‘zvijeri’ na kotačima. Auto je poslije ubrzavanja udario u jedan skuter, a ljudi koji su pali potom su neko vrijeme ostali na podu u naletu automobila, s ozljedama koje su stigle kao posljedica.

Što se točno dogodilo, nije objašnjeno u izvještajima o incidentu. Nema odgovora na pitanje tko je ili što ovo izazvalo, a koliko se zna, radilo se o modelu koji nije samovozeć, već o autu koji je u to vrijeme bio bez ikoga za upravljačem.

