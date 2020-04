Veliko priznanje: Mazda3 osvojila je nagradu za Svjetski automobilski dizajn 2020. godine

Mazda ove godine slavi sto godina svog postojanja, a kao kruna te obljetnice stigla je nagrada za Svjetski automobilski dizajn 2020. godine za model Mazda3.

Riječ je o jednoj od posebnih kategorija natjecanja World Car Awards (WCA) , a Mazda3 je drugi model ovog proizvođača koji je osvojio ovaj naslov nakon Mazde MX-5 2016. godine.

Predstavljena 2010. godine, Mazdina jedinstvena dizajnerska filozofija Kodo i njena sposobnost da unosi vitalnost u automobil bila je pokretačka snaga višestruko nagrađivanog dizajna.

Mazda3, lansirana 2019. godine, bila je prvi Mazdin model koji je pokazao najnovija dostignuća u dizajnerskom jeziku Kodo. Samo kroz stotine sati mukotrpnog rada u oblikovanju i oslikavanju gline moguće je otkriti jedinstveni dizajn Mazde3 koji stvara suptilne valove svjetla i sjene koji klize glatkim tijelom automobila.

Stvaranje takve kontrolirane vitalnosti zahtijeva mnogo vremena discipline i stručnosti. To je temelj jedinstvene japanske elegancije Mazdine sljedeće generacije dizajna.

World Car Awards je godišnje natjecanje u kojem odlučuje žiri od 86 automobilskih novinara iz 25 zemalja. Osim ove nagrade, Mazda3 je ponosna vlasnica i nagrada “Red Dot: Best of the Best” također za dizajn, “Supreme Winner” za najbolji ženski automobil 2019. godine i “Small Hatch of the Year” za najbolji kompaktni automobil u Velikoj Britaniji.