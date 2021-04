VELIKI POVRATAK BMW-a NA KVADRAT: Alpina, legendarni tuner već sportskih BMW-a, u koroni prodaje više nego ikada

Autor: Željko Marušić

Ako vam BMW nije dovoljno sportski atraktivan, brz i uzbudljiv, imate izbor – Alpina BMW! Tunirana verzija već sportskog automobila, kakav je svaki BMW par excellence, donosi dimenziju više.

Brend koji je od sredine šezdesetih na poseban način vezan za auto-moto sport, nudeći tvornički tuning najvišeg ranga, postao je poznat po legendarnom modelu BMW 2002 Alpina. Taj vrhunski model izveden iz cestovnog, od 1968. do 1975. bio je zakon među europskim GT automobilima, žario je i palio na sportskoj sceni turističkih automobila.

Početkom sedamdesetih domaći, jugoslavenski šampioni, ljubitelji sportske automobilske scene, bili su: u klasi 785 nabrijanim Fićom, vladao je Zagrepčanin Veco Holjevac, klasom 850 Zagrepčanin Damir Štimac – Fiat Abarth 850 TC (frizirani Fiat 600 – Fićo), klasa 1000 bila je rezervirana za Buzećanina Đanija Šverka – Fiat Abarth 1000 TC (tunirani Fiat 600 – Fićo) i Mladena Gluhaka u NSU TTS (tunirani NSU Prinz 1000), konkurirao im je, ne baš uspješno, Mini Cooper 1000 (nabrijani Mini).

U klasi 1300 zakon, a i najbolji na cijeloj trkaćoj YU-sceni, bio je Karlovčanin Jovica Paliković, u Renaultu 8 Gordini (sportski Renault 8). A klasa 1600 bila je rezervirana za Alfa Romeo GTA, kultni trkaći automobil za čijim su upravljačem bili Zagrepčanin Drago Regvart i Sarajlija Sead Alihodžić. Klasa 2000 bila je rezervirana za Zagrepčanina Gorana Štroka i BMW 2002 Alpina. Taj je automobil u fokusu ove priče, s oznakom koja je potom postala brend Alpina BMW.

BMW 2002 Alpina, svojevrstan BMW na kvadrat, koji se prodavao za 50 posto višu cijenu od osnovnog, već sportskog BMW-a 2002. Kad su nabrijani automobili u pitanju, cijena nije problem – s dodatnim opcijama, sportskim felgama, spojlerima, kožnim školjkastim sjedalima, dodatnom opremom i instrumentima može biti i dvostruko viša od početne.









Top Gun izdanje

Posljednji, aktualni, model tvrtke punog naziva ALPINA Burkard Bovensiepen GmbH zove se Alpina BMW B8 Gran Coupe. Najsnažniji BMW Serije 8 Gran Coupe, BMW M850i Gran Coupe, nije vam dovoljno oštar? Alpina nudi rješenje. Dame i gospodo, pred vama je projektil zemlja-zrak, Alpina BMW B8 Gran Coupe… B8 Gran Coupe: biturbo 4.4 V8 sa 612 KS za 3,5 s do stotke i 323 km/h

U novom adutu tvrtke, Alpina BMW B8 Gran Coupe, unaprijeđena su sportska svojstva i dizajn već ubojitog, sportski izvrsnog BMW M850i Gran Coupea, najsnažnije izvedenice kupea na bazi Serije 7. Taj model, ultrasportski kupe dugačak 509 cm, izvorno je upregnut s biturbobenzincem 4.4 V8 snage 532 KS pri 5500/min i momenta 750 Nm pri 1800/min.

Stručnjaci tvrtke ALPINA Burkard Bovensiepen GmbH napravili su Top Gun transformaciju, koja se izvana prepoznaje po atraktivnoj boji, povećanim spojlerima, 25 mm sniženom podvozju s 21-colnim Alpina naplacima i gumama 245/35 ZR21 sprijeda i 285/30 ZR21 straga. Sportski je dorađena i unutrašnjost po tradicionalnim standardima ugledne tunerske tvrtke iz grada Buchloe, službenog partnera BMW-a.









Tuniran je i motor. Snaga biturbobenzinca 4.4 V8 povećana je na 612 KS pri 6000/min, a najveći okretni moment na 800 Nm pri 2000/min. Taj se potencijal preko 8-stupanjskog automatskog mjenjača ZF prenosi na sve kotače (4×4). O vrhunskim mogućnostima i performansama dovoljno govore brojke…

Uspješna kriza

Alpina BMW B8 Gran Coupe do stotke ubrzava za samo 3,5 sekundi, a najveća je brzina 323 km/h. Zašto baš toliko – u miljama na sat to iznosi 201, a na američkom tržištu, kojem je namijenjeno pola proizvodnje jak je marketinški adut – “Brži od 200 mph!” odnosno “200 mph +”. Cijena? Who cares…

Posebno je zanimljivo što je Alpina, koja je od 2000. prodavala 1200 do 1700 automobila godišnje, lani, u koronakrizi, prodala najviše, 1800, a ove bi ih godine prvi put moglo biti više od dvije tisuće. Više od pola proizvodnje ide na američko, japansko i kinesko tržište. Koliko je to dobar biznis, potvrđuje činjenica da i BMW i Daimler (vlasnik Mercedes-Benza) imaju po dvije linije tuniranih modela, kod kojih se ne pita za cijenu – BMW M je tvornički odjel za tuniranje, koji proizvodi modele BMW M2, M3, M4, M5, M6…

Iznad je Alpina BMW, partnerska tunerska tvrtka, koja, izravno surađujući s BMW-om, proizvodi bavarske Top Gun modele pod vlastitim brendom. Slično je učinio i Daimler – imaju vlastiti sportski brend Mercedes-AMG i partnerski Brabus.









Uspjehu sportske marke “BMW na kvadrat” pridonosi i atraktivan naziv, koji podsjeća na planinske vrhunce i najveća tehnološka dostignuća. Ne treba je brkati s francuskom tvrtkom Alpine (punim nazivom, Société des Automobiles Alpine SAS) specijaliziranom za izradu sportskih automobila na mehanici Renault. Najpoznatiji je bio model Alpine A110 (1961. – 1977.), koji se nedavno vratio kao zaseban brend, reinkarnirajući model A110. Francuski je brend nastao po istoj poslovnoj formuli, ali nije tog ranga.

Slavna njemačka tvrtka za doradu bavarskih automobila Alpina pokazuje kako se filigranskom doradom najbolje automobilske mehanike mogu napraviti uzbudljivi sportski modeli s dušom i srcem, koji u luksuznom limuzinskom okruženju pružaju svojstva bolida. Privlačnost te tvrtke temelji se na činjenici da oplemenjuje ionako plemenit sportski BMW, koji je za mnoge, već u osnovnoj izvedbi, auto snova.

Tvorničko jamstvo

Uspjeh male, ali iznimno uspješne obiteljske tvrtke iz bavarskog Buchloea u proizvodnoj je filozofiji. Od početka su shvatili da kupci osim moćne mehanike traže i atraktivan izgled, privlačnu sportsku opremu, dakle, sve što osigurava užitak u vožnji. Zbog toga su njihovi automobili oduvijek imali srce, dušu i nadasve uzbudljiv izgled.

Priča o BMW Alpini počinje 1961. kad Burkard Bovensiepen, mladi i ambiciozni inženjer strojarstva, počinje razvoj Weberovih dvostrukih rasplinjača za BMW 1500. Za razliku od većine dotadašnjih tunera, radio je temeljito i nije se ograničio na jednostavne načine friziranja. Nakon što je razvio potpuno nov dvostruki rasplinjač Weber, proizvodi i ugrađuje oštrije bregasto vratilo, veće ventile, kruće opruge, polira usisne kanale, povećava kompresiju, ugrađuje dvostruku ispušnu granu… Snaga raste sa 75 na 100 KS, što BMW-ovoj limuzini osigurava solidne performanse.

Iskustvo u preciznoj mehanici omogućilo je postizanje vrhunske kvalitete, pa modeli BMW Alpine dobivaju puno tvorničko jamstvo, o čemu su drugi tuneri mogli samo sanjati. Tržišni je uspjeh potaknuo stvaranje novog zaštitnog znaka, kružnog oblika poput BMW-ova, sa štitom, u čijoj je crvenoj polovici dvostruki rasplinjač, a u plavoj koljenasto vratilo. To je pokazalo temeljno opredjeljenje tvrtke, specijalizirane na ozbiljne dorade motora: ugradnju masivnijeg koljenastog vratila s dužim hodom, višeg bloka i potpuno nove glave, što osigurava veći radni obujam i znatno veću snagu.

Tehnički skokovi

Prvi veliki ispit za tvrtku slijedi početkom naftne krize sedamdesetih. Alpina svladava teške trenutke bez otpuštanja radnika, a ozbiljnost dokazuje razvojem snažnih, a štedljivih motora na normalni benzin.

Tržište se brzo oporavilo pa krajem sedamdesetih stižu vrhunski sportski primjerci, poput modela Alpina BMW B6 2.8, na bazi prve Serije 3, a posebice je zanimljiva Alpina BMW B7 sa 300 KS, tada najbrža serijska limuzina na svijetu. Taj model prvi serijski uvodi potpuno elektroničko kompjutorsko paljenje, što je najavilo niz tehnoloških iskoraka Alpine. Njihovi stručnjaci prvi ugrađuju katalizatore s metalnom jezgrom, sekvencijalne automatske mjenjače, komande za šaltanje na volanu, grijač katalizatora, sportske dizelske motore… Alpina postaje dragulj BMW-a, gdje bavarska tvrtka ispituje najnovija dostignuća i brusi postojeće projekte.

Privlačnost modela Alpina BMW je u kombiniranju sportskih dorada s luksuzom izvedbe. A posebno u činjenici da brzina nije elektronički ograničena na 250 km/h, odnosno 280 km/h kod određenih sportskih modela. Svi modeli Alpina BMW potpuno su otvoreni, dakle bez elektroničke blokade. Najslabiji, usto dizelski SUV, ide 273 km/h, a najbrži 330 km/h. Zato se kod takvih automobila ne pita za cijenu, kriza ne postoji, dapače u “koroni” se prodaju bolje nego ikad.

Alpina tijekom godina

1965. – osnovana je tvrtke ALPINA Burkard Bovensiepen KG s osam zaposlenih

1968. – Alpina angažira tada malo poznate vozače, Nikija Laudu, Jamesa Hunta, Jackyja Ickxa i do 1973. osvaja najvažnije pobjede

1971. – Alpina dobiva zadatak olakšati BMW 3.0 CS. Stvaraju verziju CSL, koja postaje najuspješniji automobil svoga doba

1973. – Alpina osvaja europsko prvenstvo turističkih automobila, a Lauda postiže apsolutni rekord staze u Nürburgringu.

1978. – prvi komercijalni uspjeh u Europi postiže model B6 2.8, a B7 Turbo Coupe s 300 KS postaje hit na američkom tržištu

1983. – Alpina službeno postaje proizvođač automobila

1999. – model D10 Biturbo sa 245 KS, na bazi BMW-a 530d, postaje najsnažniji i najbrži dizelski automobil na svijetu

2001. – na bazi BMW Z8 Roadster stiže manje oštar i luksuzniji Alpina BMW Roadster V8, veći tržišni uspjeh od izvornog modela

Ostalo je povijest…