VELIKA TRAGEDIJA, POGINULI SU JAKO MLADI: Nesreća izazvala šok: ‘Ne bi smjeli više voziti…’

Kako postići veću sigurnost na cestama? U igri su pojačane policijske kontrole, nadzorne kamere, novi sustavi za brže i učinkovitije sagledavanje što se događa u prometu, a ako ni sve to ne donese rezultate kakvi se traže, može se pojaviti i neki novi prijedlog.

Jedna takva priča dolazi iz australske države New South Wales, čija se vlast bavi prijedlogom da se do vozačke dozvole ne može doći prije nego se napuni 21 godina – i to samo za muškarce. na jugozapadu Australije, u dijelu zemlje u kojem je središte Sydney, gube strpljenje zbog ljudi koji stradavaju i automobila koji budu uništeni u sudarima, a sve to pokušavaju ‘presjeći’.

Ono što se priprema u australskoj državi na jugozapadu zemlje je ovog mjeseca približio britanski The Guardian. U igri je rješenje koje su neki ocijenili radikalnim, no iza prijedloga stoji argumentacija da vrijedi probati i takvim putem, nakon što je odjeknula nesreća u kojoj je nedaleko od Sydneyja smrtno stradalo petero tinejdžera. Mladi životi ugasili su se naglo, a nakon toga, krenula su pitanja kako krenuti dalje.

U australskoj državi u kojoj se dogodila teška nesreća nose se s posljedicama ove tragedije, a osim tugovanja, tu je i prijedlog da ne bi smjeli voziti mladići u dobi od 21 godina i mlađi -nakon što je upravo jedan mladić izazvao teški sudar u blizini Sydneyja.

A small rural community, south west of Sydney, is struggling to comprehend the deaths of five of their teenagers in a shocking car crash. The accident happened at Buxton, and the teenagers were all current or former students at Picton High School. https://t.co/Hmpz2JLmdL #7NEWS pic.twitter.com/XuMPcKZquO

— 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) September 7, 2022