TUŽAN DAN ZA AUTOMOTO SPORT: U 51. godini preminula voditeljica TopGeara i ‘Kraljica Nürburgringa’

Legenda Nürburgringa i bivša voditeljica popularne britanske auto-moto emisije Top Gear, Sabine Schmitz, preminula je nakon duge borbe s rakom.

Schmitz je bila njemačka trkačka legenda, radeći nekoliko godina kao instruktorica utrka na Nürburgringu, stazi koju je poznavala kao svoj džep, a njezin impresivan rekord na “Ringu” donio joj je nadimak “Kraljica Nürburgringa”.

Također se pojavila u nekoliko epizoda BBC-jevog Top Gear, prvi put se u emisiji pojavila davne 2004. godine, a potom je postala suvoditeljica emisije zajedno s Roryem Reidom, Mattom LeBlancom, Chrisom Evansom, Chrisom Harrisom i Eddiejem Jordanom 2016. godine.

Terrible news about Sabine Schmitz. Such a sunny person and so full of beans.

Prošle je godine Sabine otkrila da se potajno borila s rakom od 2017. godine te tako objasnila svoje dugotrajno izbivanje s trkačke scene.

Tužna vijest o njezinoj smrti došla je ranije danas, kada je Nürburgring podijelio objavu na svome Twitteru.

The Nürburgring has lost its most famous female racing driver.

Sabine Schmitz passed away far too early after a long illness. We will miss her and her cheerful nature. Rest in peace Sabine! pic.twitter.com/MFKNNFOSDU

— Nürburgring (@nuerburgring) March 17, 2021