Toyota Yaris WRC osvojila je prvi Rally Croatia, a mi smo zavirili da vidimo što se nalazi ispod haube

Autor: Andrej Jelušić

Završen je prvi World Rally Championship (WRC) održan u Hrvatskoj, a na njemu je pobjedu odnio TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team i to s dva postolja.

U jednoj od najnapetijih završnica u WRC-u ikada, na odlučujućem, zadnjem brzincu se vodila borba do zadnjih metara. Sébastien Ogier i Julien Ingrassia su odnijeli pobjedu s prednošću od samo 0,6 sekundi pred svojim momčadskim kolegama Elfynom Evansom i Scottom Martinom.

I s oštećenim Yarisom do prvog mjesta

Sedmerostruki svjetski prvak Ogier je ranije istoga dana sudjelovao u prometnoj nezgodi vozeći s jednog brzinca na drugi, srećom u nezgodi nije bilo ozlijeđenih, a njegov automobil je mogao nastaviti natjecanje unatoč oštećenju desnih vrata i poremećenoj aerodinamici.

Evans i Ogier su započeli odlučujući power stage uz međusobni zaostatak od samo 3,9 sekundi i morali su pritiskati kako bi osigurali dvostruku pobjedu jer je zaostatak trećeg bio vrlo mali. Na kraju je Ogier bio najbrži na tom ispitu i osvojio pobjedu, a Evans je zaostao 4,5 sekundi nakon što je preširoko ušao u zavoj pred samim krajem. Konačna prednost pobjednika je treća najmanja u povijesti Svjetskog prvenstva u reliju.

Time se Ogier vratio na vrh poretka vozača, a momčad Toyota GAZOO RACING povećala je svoju prednost u poretku momčadi na 27 bodova.









“Izuzetno sam ponosan što su naše posade donijele pobjedu momčadi na ovom novom Reliju Hrvatska. Seb i Julien su imali neočekivanu prometnu nesreću tijekom etape. Nakon toga nisu mogli imati automobil u savršenom stanju za natjecanje na završni dan, ali se nisu predavali i na kraju su pobijedili”, rekao je osnivač momčadi Akio Toyoda.

Vikend pun uspona i padova

Sébastien Ogier je na kraju istaknuo da je ovaj vikend stvarno bio prepun emotivnih uspona i padova.

“Najvažnija stvar je da su svi neozlijeđeni u prometnoj nezgodi jutros, to me je najviše zabrinjavalo nakon što se dogodilo. Mislio sam, isto tako, da je time ovaj reli za mene završen, ali automobil nije bio previše oštećen i mogli smo nastaviti. Nisam siguran jesam li i dalje vjerovao da mogu pobijediti nakon svega što se dogodilo, ali mislim da svi znaju da se nikada ne predajem i pokušao sam se nastaviti boriti do kraja”, rekao je.









“Lijepo je dijeliti postolje u još jednoj dvostrukoj pobjedi za momčad”, dodao je Ogier.

Elfyn Evans je rekao da je frustrirajuće biti drugi iako je prije zadnjeg brzanca bio prvi, ali istovremeno, to je dobar rezultat i odličan rezultat za momčad. Njih očekuje četvrta utrka i prvi reli sezone na makadamu – Reli Portugal (20. – 23. svibnja).

Što je ispod haube?

Ovom dvostrukom pobjedom maleni Yaris WRC je osim brzine, pokazao i žilavost odnijevši pobjedu nakon sudara.

No, što zapravo pokreće ovu malu jurilicu? Kao i u Formuli 1, i ovdje postoje ograničenja i to još od 1997. godine. Tako su svi automobili prve grupe (WRC 1) opremljeni 1,6 turbobenzinskim motorima s četiri cilindra i maksimalnih 380 KS. No, nije sve stvar u “konjima” nego u okretnom momentu i masi.









Blok i glava cilindra moraju biti kao i u standardnim automobilima , ali dopuštene su izmjene na radilici, veznim šipkama, klipovima, oblogama cilindra, ventilima i bregastim osovinama. Propisan je još mjenjač, pogon na sve kotače, kočnice, ovjes i minimalna težina od 1190 kilograma. Kotači su također ograničeni, 15 inčni naplatci za šljunak i 18 inčni za asfalt.

Toyota je nedavno izbacila cestovnu verziju Yarisa GR koja je oduševila sve ljubitelje automobila, a upravo se na tom modelu temelji i ova reli izvedba. Za njenu doradu pobrinuo se upravo Toyotin trkaći odjel Gazoo Racing (GR) koji je izvukao maksimum iz malenog Yarisa.

Njega također pokreće turbobenzinski motor s izravnim ubrizgavanjem i maksimalnom snagom od 380 KS. Okretni moment veći je od 425 Nm, a ove impresivne brojke prenose se na sva četiri kotača putem šesto-stupanjskog sekvencijalnog poluautomatskog mjenjača s aktivnim središnjim diferencijalom. Maksimalna brzina iznosi 201 km/h.

Ako nam je Yaris ovog vikenda išta dokazao to je da nije sve u pustim “konjima”, ali i to da se nećete dobro provesti u sudaru s njim.