Taksist skrivao da mu je auto u lošem stanju: Pronašao originalan način da se to ne vidi

Jedan taksist u njemačkom Bochumu postao je zanimljiv tamošnjim organima reda zbog načina kako je prikrio loše stanje vozila u kojem je obavljao posao.

Čovjek je sakrio kontrolne lampice na način da ih je prekrio ljepljivom trakom tamne boje kako se ništa ne bi vidjelo. Pravu istinu o stanju auta je znao on sam, no i drugima je zapelo za oko što je napravio u vozilu, s crnom trakom da se prikriju tragovi.

Policajci su ušli u auto i vidjeli neobičnu scenu na ploči na kojoj se prikazuju mogući nedostaci. U ovom slučaju, bilo ih je otkriveno puno, a svi su bili prikriveni.

🎄🚖 Eher zufällig ist ein #Taxi in #Bochum am Freitag, 15. September, ins Visier der polizeilichen Verkehrsdienstgruppe 1 geraten. Was dann geschah, hatten selbst die erfahrenen Beamten bislang noch nicht erlebt:

➡ https://t.co/X6OA0cpJw3 pic.twitter.com/TPQlOI6xqR

— Polizei NRW BO (@polizei_nrw_bo) September 19, 2023