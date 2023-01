STRMOGLAVILI SE, A GAZDA NA SVE UTJECAO: Težak pad velikog proizvođača, ‘samo on može ugasiti ovaj požar’

Protekla godina donijela je puno turbulencija na tržištu automobila, a sa svojom posebnom pričom na koju je utjecao Elon Musk, njezin prvi čovjek, dio takve priče je i Tesla, poznati proizvođač električnih vozila.

Pri kraju 2022., Yahoo! Finance objavio je podatke o teškom stanju dionica Tesle. Kako stoji na poznatoj stranici, dogodio se pad od oko 70 posto na godišnoj razini, na što je utjecalo i Muskovo poslovno ‘vrludanje’.

U prvom planu tu je bio Twitter, koji je Musk kupio iznad cijene kakva se vrtjela na tržištu. Njegovi naredni potezi u upravljanju poznatom društvenom mrežom odrazili su se na poslovanje na način da je pritom ‘nadrapala’ i Tesla.

When you were able to dump $40B of Tesla stock on naive retail investors before Tesla shares tanked: pic.twitter.com/n4YloqFMZu

— High Yield Harry (@HighyieldHarry) December 27, 2022