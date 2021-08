ŠTO SKUPLJE I NEUKUSNIJE TO VIŠE LJUDI BACAJU NOVAC: Oni su Rolls-Royce i Bugattije pretvorili u kičaste simbole za one kojima ništa nije dovoljno

Autor: Željko Marušić

Znate li koja je razlika između malog djeteta i kupca “bijesnih” automobila, čija se cijena mjeri milijunima eura? U veličini igračke!

Ta poznata anegdota najbolje objašnjava strast kojom mnogi, uz ogromna ulaganja, dotjeruju svoje automobile. Dakle, nisu dovoljno dobri i uzbudljivi osnovni automobili, ma koliko luksuzni i sportski bili. Tu počinje automobilski tuning. Dorada automobila, tuning, izazov je za mnoge koji se sami upuštaju u dorade automobila, ali to nije ono pravo.

Već pedesetih mogli ste kupiti Abarth, frizirani Fiat za odabrane, sedamdesetih je ultimativan brend bio BMW Alpina, svojevrstan BMW na kvadrat. Atraktivan sportski automobil postao je još uzbudljiviji. Tada je počelo.

Danas u Europi ima više od sto tvrtki za dorađivanje automobila. Možete kupiti dorađeni Renault, Fiat, Opel, Peugeot, Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes-Benz… Ako želite dorađeni automobil iz koncerna Volkswagen (VW, Audi, Seat, Škoda), za to je “zakon” Schnitzer, Mercedes-Benz dorađuje Brabus, BMW dorađuje Alpina…

Vađenje masti

Cijena je deset, dvadeset, trideset tisuća eura viša nego kod osnovnog modela. Uz posebne zahtjeve, naravno i (znatno) više. No što ako želite još više nego što nude posebni odlikaši? Ako vam Rolls-Royce nije dovoljno kraljevski luksuzan, Ferrari nije dovoljno sportski, a najbrži Bugatti nije dovoljno brz? Cijena, naravno, nije važna.

U svijetu se u friziranje automobila ulaže više od pedeset milijardi dolara godišnje i to je najprofitabilnija grana industrije. Kad su u pitanju dodatni konji, široke felge, školjkasta sjedala, spojleri koji prkose svim zakonima aerodinamike, široki ispušni lonci, luksuzna izvedba unutrašnjosti, za cijenu se ne pita…

Najveći je biznis s takozvanim superčipovima, kojima se snaga turbomotora lako povećava za 20 i više postotaka. Pritom se malo vodi računa da je to, bez dodatnih troškova, mogla napraviti i tvornica. A to nije napravila jer vodi računa o trajnosti auta i zbog toga mnogi tuniranje nazivaju dopingom. Više snage i užitka znači i kraći vijek, iako to nužno ne mora biti tako. Ako se tuning napravi stručno, a automobilu se potom ne “vadi mast”.

No i kod čovjeka, sve što donosi užitak, u pravilu skraćuje vijek. Zbog čega bi bilo presudno da automobil traje 300.000 km, kad toliko kilometara rijetko tko uspije prijeći u razumnom roku. Posljednjih godina uz to obvezno ide “bijesna glazba”, sa zvučnicima, pojačalima i subwooferima koji ispunjavaju prtljažnik i paraju uši.









Ludi bogataši

Posebno mjesto na tržištu tuniranih automobila drži njemačka tvrtka Mansory, koja dorađuje automobile najprestižnijih i najskupljih brendova: Aston Martin, Audi, BMW, Bentley, Bugatti, Ferrari, Maserati, Lamborghini, Lotus Cars, Rolls-Royce, Tesla.

Ima li logike dorađivati najekskluzivnije automobile, ima li tržišta za to i je li tu riječ o perverziji? Ima! Na svijetu je dovoljno kupaca, u Europi, SAD-u, Rusiji, među arapskim naftnim bogatašima…, a sve više iz Kine, koji ne pitaju za cijenu. Ako su platili pola milijuna, milijun eura, ne pitaju za cijenu kako bi dobili poseban primjerak.

Iza tvrtke Mansory stoji iransko-britanski poduzetnik Kourosh Mansory, koji je tuning tvrtku utemeljio 1989. i izdigao je do najuspješnijeg tunera luksuznih automobila. U svom programu Mansory nudi dorade najboljeg od najboljih, a ima i motociklistički, jet-ski i program za vozila za golf. Mansory je profilirao kao zaseban brend koji se specijalizirao za posebne stilske dorade kojima Rolls-Royce, Bugatti, Bentley, Porsche, Mercedes-Benz, BMW, Audi… postaju posebni.

Kupci biraju izvedbu i karakteristike vozila, koje postaje personalizirano, a cijena se – ne pita. U katalogu, naravno, nije navedena i bilo bi nepristojno pitati za nju. Mansory je jednostavno shvatio da ništa na automobilskom tržištu nije dovoljno dobro da ne bi bilo još bolje i da ima kupaca spremnih to platiti. Na sam vrh u branši došao je nakon što je 2007. kupio glavnog konkurenta, švicarsku tvrtku Rinspeed, specijaliziranu za Porsche.









Više snage čipovima

Automobilski tuning dijeli se na tri osnovne skupine. U prvoj je auto styling, koji radi sve ono što automobil čini atraktivnijim: lakiranje, naljepnice, sportska unutrašnjost, glazba, spojleri, naplaci, ispušni lonci…

Još je važnija i atraktivnija sportska dorada unutrašnjosti, od stiliziranih kožnih obloga, nove grafike instrumenata do poboljšanog infotainmenta i glazbene linije.

Uz izgled, mnogima je važan (često i važniji) zvuk, zbog čega se ugrađuju i ispušni “topovi”. No time se remeti mir građana i brzo dolazi u sukob s policijom. Taj dio uključuje i dorade koje se tiču i voznih svojstava, ali ona mnogima nisu u prvom planu.

U drugoj je skupini tuning motora, kojim se u pravilu želi iz serijskog motora izvući više snage.

Sve počinje manjim zahvatima, ugradnjom protočnijih filtara zraka i ispušnog sustava i izmjenama na upravljačkoj elektronici. Kod usisnih motora (bez turbopunjača), snaga se može povećati 10 do 15 posto. Za veći porast snage nužno je otvarati motor i mijenjati bregasta vratila, ventile, klipove, koljenasto vratilo…

Kod turbomotora, benzinskih, a posebice dizelskih, postupak je znatno jednostavniji. Svaki takav motor ima prednabijanje koje omogućuje znatno veću snagu od projektirane, a ograničeni su sigurnosnim, odnosno waste-gate ventilima. Time tvornica ograničava tlak prednabijanja do razine koja ne izaziva prevelika mehanička i toplinska opterećenja te ne ugrožava trajnost motora.

Auto sa šlagom

Istodobno se poboljšava radna karakteristika i sprečava nagli pad snage ispod 2000 okretaja (turbo rupa). O svemu tome ne vode računa oni koji izmjenama u upravljačkoj elektronici nekontrolirano povećavaju snagu.

Postižu se prednosti i mane, kao s dopingom – motor bolje vuče, ali manje traje, pa tko voli, nek’ izvoli.

U trećoj su skupini prerade radi boljih performansi na cesti. To je najkompleksniji tuning, koji uključuje dorade motora, podvozja, sjedala, okvira, nadgradnje… Ulaganja se kreću, ovisno o onome što se želi postići, od 10.000 eura do… nebo je granica.

Mansory je pokazao kako postoje kupci koji podržavaju strategiju – što skuplje to bolje, nudeći najbolje i najekskluzivnije automobile “sa šlagom” za kupce koji ne pitaju za cijenu. U koronakrizi njemačka tuning tvrtka posluje bolje nego ikad…