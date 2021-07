STIŽE NAM NOSTALGIJA NA KOTAČIMA: Renault ‘oživljava’ legendarnu Četvorku, ali s jednom malom promjenom

Autor: Željko Marušić

Oni se ne vraćaju. To je pravilo za vrhunske boksače, donekle i za nogometaše, košarkaše, tenisače… Kako se to odnosi na automobile? Luca de Meo, novi šef Renaulta, najavio je proizvodnju sedam električnih automobila do 2025., a u sklopu toga vraćaju se 2023. Renault 5, a 2024. i Renault 4, slavna Četvorka.

Gotovo svi čiji su roditelji najproduktivnije godine proveli u vrijeme Jugoslavije sjećaju se gradnji vikendica: zemljišta su bila relativno jeftina, kredite je pojela inflacija, a ljudi nisu morali raditi vikendima pa su subotu i nedjelju provodili miješajući beton i podižući kat za katom. U mršavom izboru automobila koje si je prosječan socijalistički vikend-građevinar mogao priuštiti bilo je nekoliko karavana i, naravno, Renault 4, Četvorka, Katarica, Mali div, ili kako smo mu već tepali.

Za mnoge je velik poput planine i prijevozno sredstvo koje im je promijenilo život nabolje.

Riječ je o kultnom modelu europske niže klase, jednom od najzanimljivijih automobila na ovim prostorima (tu su, naravno, i Fićo, Stojadin, Yugo, Lada…). Predstavljen je 1961., a na našim ih cestama još ima pedesetak, od kojih su mnogi u vrlo dobrom stanju. Bio je to francuski odgovor na kultni njemački automobil Volkswagen Buba, talijanski Fiat 500 i engleski Mini. Kako se iz prošlosti može vratiti u budućnost, pokazali su Fiat 500 i Mini.

Talijani su napravili izvrstan posao s novim modelom 500 (pazite, nije novi Fićo, jer izvorni je bio licencna izvedenica Fiata 600), ali samo s osnovnim modelom 500, u brojnim podvarijantama, koje proizvode u Poljskoj, a ne i s monovolumenom 500 L, koji montiraju u Kragujevcu, ni sa SUV-om 500X, koji rade u Torinu. Još bolju priču s reinkarnacijom BMW je napravio s Minijem, koji se u Britaniji uspješno radi u desetak inačica. Volkswagen je novom Bubom pokazao kako je povratak automobila, čak i ako je najuspješniji auto u povijesti, riskantan.

Sandučasta forma

Volkswagen New Beetle, nova Volkswagen Buba, došao je krajem 1997. Usprkos temeljitim pripremama “povijesnog povratka” i višegodišnjim najavama povijesnog povratka, uspjeh je bio (znatno) lošiji od očekivanja. Druga je generacija došla 2011., a nakon godina životarenja na tržištu, nova je Buba konačno ugašena, zaključena 2019. Tada su mnogi shvatili kako je igranje na kartu slavnih modela iz prošlosti riskantno – oni kojima je nostalgični model nešto značio više nisu bili potencijalni kupci ili više nisu bili među nama, a po novim standardima nostalgična forma Bube nije bila više “in”, bila je nefunkcionalna, a nova Buba, u osnovi Volkswagen Golf u odijelu legende izazivala je i racionalne ocjene: “Što će mi Golf bez prtljažnika”…

No, priča s Renaultom 4 zanimljiva je jer je forma malog, funkcionalnog kombija i danas itekako aktualna, povratak je planiran isključivo na električni pogon, a Francuzi su dobro naučili lekcije prethodnih povratničkih modela. Izglede za uspjeh novog modela treba tažiti u nastavku priče izvornog. Zapravo, Renault 4 predstavljen je 28. kolovoza 1961. i od svih je pokupio ponešto. Imao je simpatičnu kombi-izvedbu, s motorom i pogonom sprijeda, dugačku 366, široku 149 i visoku 146 centimetara. Najveća mu je vrlina bila funkcionalnost jer je sandučasta forma omogućavala komfor i za pet osoba uz pristojan prtljažnik.

Preklapanjem stražnjih sjedala (koja se mogu i vaditi), straga je ostajao ravan prtljažni prostor obujma 1100 litara, jednostavno dostupan kroz velika peta vrata koja se otvaraju do podnice. Karoserijski lim bio je tanak, ali je osnovna koncepcija bila robusna i vrlo izdržljiva. Zbog toga je bez problema mogao nositi i pola tone tereta.









Najvažnije: dok su na Kontinentu u klasi visokoserijskih vozila gotovo svi vjerovali u koncepciju ‘sve straga’, Francuzi su primijenili svoju verziju modela s prednjim pogonom. Upotrijebili su koncepciju koju je straga koristio prethodni model Renault 4CV (od 1947. do 1961. prodan je u 1,1 milijun primjeraka) te Renault Dauphine (1956. – 1967.), samo su je prebacili sprijeda. Zato je prvi Renault 4 imao neobičnu koncepciju s mjenjačem ispred motora, pod prednjom haubom. Zbog toga je morao imati slavni mjenjač tipa kišobrana.

Tajna amortizacije

Veliki mali automobil proizvodio se IMV-u iz Novom Mestu (iz kojeg je izrastao Revoz), dakle u zajedničkoj državi, pa je bio oslobođen 100-postotnih dažbina koje su štitile domaću automobilsku industriju. Tko je god imao Četvorku, sjeća je se sa simpatijama: automobil se rijetko kad kvario, imao je dovoljno mjesta za četvero putnika i dosta prtljage (konkretno 390 litara bez stražnje police, koja je ionako tu bila prvih mjeseci – dok se nije rasklimala). Renault 4 se počeo proizvoditi prije šest desetljeća i u prve četiri godine prodao se u istoj količini kao njegov prethodnik u petnaest.

Ovaj je automobil zapravo bio odgovor na Citroënov Spaček, koji je nastao još prije II. svjetskog rata, ali se i dalje prodavao izvrsno. Nakon prototipa koji je izgledao kao ruska varijanta Spačeka furgona, finalni model bio je pun pogodak: jednostavan i jeftin, a opet prostran i razmjerno udoban. Ovjes je bio mekan jer je automobil zamišljen kao vozilo za francuske farmere, kako bi neasfaltiranim cestama vozili lakše terete.









Koncepcija je zanimljiva – lijevi kotač ima 48 mm kraći osovinski razmak od desnoga, zbog izvedbe s odvojenim torzijskim motkama za svaki stražnji kotač. To je i tajna dobre amortizacije, ali zbog toga se Renault 4 nije mogao testirati na valjcima. Njemačkim se konstruktorima zbog toga dizala kosa na glavi.

Francuski se mališan može smatrati prvim hatchbackom – peta vrata ovdje dolaze na kraju kratke karoserije i zakošenog stražnjeg dijela, tako da ne možemo govoriti o karavanu, nego o kombi-limuzini – prvoj na svijetu. Stražnja su se sjedala mogla preklopiti i izvaditi pa se četvorka tada pretvarala u pravi mali kombi. Ono što je zadržalo ovaj automobil tolike godine na tržištu njegov je oblik – Renault 4 nipošto nije bio nezgrapan automobil, čija je funkcija da samo preveze ljude i teret iz jedne točke u drugu – Četvorka je nosila nepogrešiv francuski šarm pa je jedna serija čak nazvana Parisienne – Parižanin.

Pod poklopcem je radio četverocilindrični četverotaktni motor naslijeđen iz 4 CV, prvobitnog obujma 747 ccm i snage 24 KS, pa 27 KS, da bi kasnije od modela Renault Dauphine preuzeo nešto snažniji obujma 845 ccm i snage 31 KS. Renault 4 bio je i inovativan automobil – prvi je serijski automobil u povijesti sa zatvorenim sustavom hlađenja, nadtlačenim (prešuriziranim), pa tekućina u njemu, na bazi etilen glikola, nije zakuhavala sve do 110 Celzijevih stupnjeva.

Zaštitni znak

Prednja maska je do 1967. bila odvojena od svjetala, da bi tada, što je trajalo do kraja proizvodnje, dobio integralnu masku. 1971. godine Renault 4 je dobio 12-voltni napon. Tijekom osamdesetih obogaćen je s mnogo plastičnih detalja po karoseriji, a 1980. predstavljen je model GTL motor najuspješnije Renaultove serije Cleon-Fonte, OHV s pet ležajeva radilice, obujma 1108 ccm i snage 34 KS.

Jedan od zaštitnih znakova Četvorke bila je ručica mjenjača u ravnini upravljača u obliku kišobrana. Sjećam se da je mijenjanje teklo glatko jer je sustav “drške kišobrana” koja je ulazila u prostor motora i mjenjača bio jednostavan i učinkovit. Bočna stakla nisu se spuštala u vrata, nego su se polovice klizale vodoravno – sustav koji nije bio baš komotan, ali se barem nikad nije kvario kao na, recimo, Zastavama 101.

Tek 1983. uvedene su prednje disk-kočnice: Četvorka je u svojoj najtežoj, GTL varijanti težila samo 720 kg, postizala je 120 km/h. Iako nije zamišljen kao sportsko vozilo, ovom se simpatičnom kutijom moglo zabavno juriti, zahvaljujući izvrsno podešenom ovjesu – iako se naginjao poput čamca, R4 je vrlo teško klizao iz zavoja. Ovaj je automobil zbog svoje jednostavnosti i masovnosti (proizvedeno ih je više od osam milijuna) idealan početnički klasik. Renault 4 se proizvodio punih trideset godina, a njegov DNK osjećao se u kasnijim modelima Petici, Twingu, Cliju i Kangoou – automobili su to koji za malo novca pružaju mnogo prostora, zabave i francuskog chica.

Renault 4 se, osim u matičnom pogonu u francuskom Billancourtu, proizvodio u španjolskom Valladolidu, belgijskom Vilvoordeu, kolumbijskom Envigadu, portugalskoj Guardi, meksičkom Ciudad Sahagunu, čileanskom Los Andesu, argentinskom Santa Isabelu, irskom Naasu, talijanskom Milanu, australskoj Victoriji, irskom Wexfordu te u Casablanci (Maroko). Na kraju i u jugoslavenskom (slovenskom) Novom Mestu. Do 1994. napravljeno ih je 8,135.424 te je do danas najprodavaniji francuski automobil, legenda…

Nostalgična forma

Reinkarnirani Renault 4 koji bi trebao nositi oznaku Renault 4ever predviđen je za 2024. Uspjeh bi mu trebao trasirati već najavljeni električni model Renault 5, koji bi trebao stići 2023. Oba modela na električni pogon razvijaju se na unaprijeđenoj koncepciji uspješnog električnog modela Renault Zoe, svojevrsnog električnog Clija, koji tržišni uspjeh gradi od 2012. Francuski će dizajneri i konstruktori promišljeno spojiti nostalgičnu formu s novim trendovima.

Četvorka nove generacije, kao i svi nadolazeći Renaultovi automobili na struju, dobit će karoseriju sa strukturom od visokočvrstog čelika te poklopcima i krovom od aluminija, što će smanjiti masu i omogućiti ugradnju veće baterije. Karoserija će biti dizajnirana u nostalgičnoj formi, ali za broj veća nego u originalnoj verziji. Pokretat će se elektromotorom od 100 kW te će s litij-ionskom baterijom od 55 kWh imati doseg 400 km.

Prezentacija je predviđena za 2024., uz cijenu (bez poticaja) od 30.000 eura. Budućnost je počela…