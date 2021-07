SJEĆATE SE OPEL KADETTA? Legendarni prethodnik Astre sada danas slavi rođendan, a evo kako je sve krenulo

Autor: Andrej Jelušić

Opel je nedavno predstavio šestu generaciju modela Astra i tako nastavio tradiciju dugu čak 85 godina.

Bolji poznavaoci marke znaju da je 1936. godine upravo je ovaj proizvođač automobila iz njemačkog Rüsselsheima prvi na tržište doveo obiteljski i pristupačan automobil kompaktne klase – Opel Kadett.

Prvi Kadett A doživio je pravi uzlet jer su u tim godinama praktični, kompaktni i pristupačni automobili bili vrlo traženi.

Novi model – nove inovacije

Tako je 1962. Opel u Bochumu izgradio potpuno novi proizvodni pogon namijenjen posebno za proizvodnju Kadetta.

Svaka nova generacija modela unijela inovativne tehnologije u ovaj segment automobila, kao što su motor s četiri cilindra i vodenim hlađenjem, ugrađenim u Kadett A 1962. godine, jedinstvena aerodinamična karoserija Kadetta E iz 1984. ili prilagodljiva prednja svjetla Astre H iz 2004. godine.

Nova Astra koja nam dolazi krajem godine također donosi novost jer će se po prvi puta nuditi i na električni pogon kao plug-in hibridno vozilo.

Kadett I – 1936.-1940.

Sve je započelo prvim Kadettom I iz 1936. godine. Nakon Opel Olympije, prvog njemačkog automobila sa samonosivom karoserijom, izrađenom u potpunosti od čelika, Kadett se također oslanjao na tu revolucionarnu tehnologiju.

Prednosti ovog konstrukcijskog principa u usporedbi s klasičnom konstrukcijom koja se sastoji od šasije i drvene nadgradnje su niža masa i veća razina sigurnosti.









S brzinom od gotovo 100 km/h, četverocilindričnim motorom od 23 konjske snage i obujmom od 1073 cm3 osvojio je kupce.

Kadett A – 1962.-1965.

Kadett A osvajao je zahvaljujući brzom jednolitarskom motoru, velikom prtljažniku i mnoštvu prostora za putnike. Uspjehu doprinosi vanjski poklopac rezervoara koji se u to vrijeme nije mogao pronaći na vozilima drugih proizvođača.

“Nikad nećete osjetiti miris benzina u prtljažniku”, glasio je Opelov slogan uz namigivanje konkurenciji iz Wolfsburga.

Veliki prtljažnik i mnogo prostora za četiri osobe, a Opel je od 1962. do 1965. proizveo gotovo 650.000 primjeraka tog modela. Sa svojim modernim prednjim motorom s vodenim hlađenjem, Kadett je ponudio još jednu konstruktivnu prednost u usporedbi s VW Bubom – četverocilindrični motor obujma 993 cm3 i snage od 40 KS, a od ožujka 1963. pokretao je i novi Kadett Caravan.









Kadett B – 1965.-1973.

Kadett B bio je dulji od četiri metra i stoga poprilično veći od prethodnog modela.

Nije narasla samo duljina, nego i broj konjskih snaga. Osnovni agregat, koji se povećao na 1078 cm3, imao je snagu od 45 KS. Bio je dostupan i motor 1.1 S, s većom kompresijom i snagom od 55 KS.

Kadett je brzo postao uspješan: s više od 2,6 milijuna proizvedenih modela. Njegov uspjeh nije bio ograničen samo na državu u kojoj je nastao. Naime, Kadett se prodavao u 120 zemalja diljem cijelog svijeta.

Kadett C – 1973.-1979.

Lijep obiteljski automobil, otmjeni drugi automobil s praktičnim vratima prtljažnika ili rekreativni sportski model, visokih performansi i u ratničkim bojama – obitelj modela Kadetta C imala je mnoga lica.

Proizvedeno je ukupno 1,7 milijuna modela od 1973. do 1979. godine. Kadett C sa stražnjim pogonom krasila je karoserija jasnih linija i nova prednja osovina s duplim poprečnim ramenima.

GT/E je 1975. godine debitirao na sajmu automobila IAA. Njegov 1,9-litreni motor s Boschevim ubrizgavanjem L-Jetronic imao je snagu od 105 KS, a uz samo cca. 900 kg težine vozila postizao je brzinu od 184 km/h.

Kadett D – 1979.-1984.

Novo poglavlje u kojem postavlja trendove Opel je otvorio i modelom Kadett D. Po prvi puta nova generacija automobila ne vozi na stražnji, nego na prednji pogon. Zahvaljujući poprečno postavljenom pogonskom sklopu koji štedi prostor Kadett je postao još prostraniji.

Iako je Kadett D bio kraći od svog prethodnika, ponudio je duži unutrašnji prostor od njega, kao i uvjerljivo više prostora od nekih konkurenata.

Dobio je i novi 1,3-litarski OHC motor koji je imao snagu od 60 ili 75 KS. Početak nove ere u kompaktnoj klasi dodatno pokazuje i ponuda karoserija, osim prostranog karavana, Opel je ponudio isključivo kompakt varijante.

U siječnju 1983. sportski Kadett GTE uključuje se u zabavnu utrku GTI automobila. GTE, koji je mogao postići brzinu do 187 km/h, bio je opremljen 1,8-litrenim četverocilindričnim motorom, a isporučivao je 115 KS. Ostale tehničke modifikacije uključivale su čvršću i niže postavljenu šasiju, nove amortizere i disk kočnice s unutrašnjom ventilacijom.

Od 1979. do 1984. godine proizvedeno je ukupno 2,1 milijuna Kadetta D.

Kadett E – 1984-1991.

Drugi kadet s prednjim pogonom proglašen je “najboljim automobilom 1984. godine“ i postao pravom uspješnicom.

S ukupno 3.779.289 primjeraka bio je najprodavaniji Opel do tada, kao i pravi svjetski prvak u aerodinamici. Opelovi inženjeri te su 1984. pogodili dobitnu kombinaciju. Sportski GSi postigao je najvišu aerodinamičnost u svijetu automobila u tipu limuzina.

Kad je riječ o kapacitetu prtljažnika, karavan je odavno bio prvak svih klasa, a od jeseni 1985. ponovno je vraćena kompakt inačica. GSi je 1987. godine ostavio konkurenciju iza sebe zahvaljujući pionirskom 16-ventilskom motoru koji broji 150 KS.

Astra F – 1991.-1997.

Kada je Opel Astra F premijerno predstavljena 1991. godine, svijet se nalazio u procesu velikih promjena. Ako postoji model koji savršeno predstavlja to razdoblje, onda je to Astra, sedma generacija uspješne Opelove kompaktne klase.

U to vrijeme na kontinentu nije bilo novo samo njezino ime, preuzeto od sestrinskog proizvođača Vauxhalla iz Velike Britanije, već je Astra nudila i niz novih sigurnosnih sustava.

Nova Astra zauzela je vodeće mjesto i kada je u pitanju ušteda resursa jer brojne materijale koji su upotrijebljeni u njenoj konstrukciji bilo je moguće reciklirati. Od 1991. do 1997. na traci je proizvedeno oko 4,13 milijuna Astre F, što je do danas čini najprodavanijim modelom Opela.

Astra G – 1998.-2004.

U proljeće 1998. godine predstavljena je Astra s dizajnom nalik kupeu i trojim vratima, zatim kao peterovratna limuzina i kao karavan.

Nakon nekog vremena uslijedila je limuzina s notchbackom, kupe i kabriolet.

Aktivnu sigurnost vožnje omogućila su transparentna H7 prednja svjetla koja su osigurala za 30 posto veću svjetlosnu učinkovitost, kao i potpuno nova DSA šasija (Dynamic Safety Action).

Karakteristike modela spajaju udobnost s okretnim i sigurnim upravljanjem, čak i uz puno opterećenje. Osovinski razmak narastao je za desetak centimetara i osigurao više prostora, prije svega za koljena u stražnjem dijelu, a zapremnina prtljažnika povećala se na 370 litara.

Astra H – 2004.-2009.

Prodana u više od 2,7 milijuna primjeraka, Astra H pružala je jedinstvenu raznolikost modela zahvaljujući ponudi dvanaest motora snage od 90 do 240 KS i sedam inačica karoserije.

Ubrzo nakon predstavljanja pobijedila je na brojnim usporednim testovima u specijaliziranim medijima. Astra je bila na najvišoj razini i kad je riječ o sigurnosti. Ovaj bestseler smatrao se jednom od najsigurnijih hatchback limuzina u kompaktnoj klasi.

Astra J – 2009.-2015.

Opel Astra J svojim vozačima olakšava vožnju zahvaljujući tehnologijama koje su već pridonijele uspjehu Insignije, najprodavanijeg modela iz srednje klase.

Prednja kamera “Opel Eye“ prepoznaje prometne znakove i vozaču pruža informacije o ograničenjima brzine i zabranama pretjecanja. Uz to, pazi na to da automobil ostane u pravoj prometnoj traci.

Astrini vozači mogu se opušteno nasloniti na ergonomska sjedala prilagođena kralježnici, za što je Opel dobio oznaku kvalitete kod neovisnih stručnjaka za zdrava leđa udruženja Aktion Gesunderback e.V. (AGR).

Astra K – 2015.-2021.

Do 200 kilograma lakša, s više prostora u kabini unatoč manjim vanjskim dimenzijama, a uz to najučinkovitija do sada zahvaljujući najnovijoj generaciji motora, Opel Astra K proglašena je najboljim europskim automobilom 2016. godine.

Uspješni model iz Rüsselsheima ponovno je dostupan kao sportska limuzina s hatchbackom i kao prostrani Sports Tourer.

Astra je prvi automobil koji u kompaktnu klasu uvodi prilagodljivu matricu LED svjetala IntelliLux LED®, što se dotad moglo pronaći samo u luksuznim i premium modelima.

Prema želji, dostupna su i nova ergonomska sjedala koja imaju oznaku kvalitete stručnjaka iz AGR-a.

Astra L – 2021.

Danas je CO2 nova valuta automobilske industrije. Elektromobilnost predstavlja odlučujući čimbenik u smanjenju emisija stakleničkih plinova, a nova Astra po prvi će put biti dostupna kao plug-in hibridno vozilo.

Uz to, u novoj je Astri sadržan koncept dizajna ovog proizvođača automobila. U unutrašnjosti automobila vozač pronalazi potpuno digitalni zaslon Pure Panel, usmjeren na njega, koji ga odvodi u potpuno novi svijet kokpita.

Uz to, bit će dostupne i inačice s benzinskim i dizelskim motorima u kombinaciji s automatskim mjenjačima sa šest i osam stupnjeva prijenosa. Uz to, u novoj je Astri sadržan koncept dizajna ovog proizvođača automobila.

85 godina nakon prvog Kadetta, nova Opel Astra nastavlja tradiciju svojih prethodnika i Opelovu kompaktnu klasu vodi u budućnost.